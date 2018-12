Tischtennis : Prignitzer schlagen sich bravourös

Perleberger Malte Basner holt sich bei 21. Heinz-Günther-Gedächtnisturnier den Jugend-Gesamtsieg

von Torsten Gottschalk

24. Dezember 2018, 06:25 Uhr

Erst nach neun Stunden Spielzeit standen bei der 21. Auflage des gut besetzten Tischtennis-Turniers des ESV Wittenberge zu Ehren seines 1996 verstorbenen Spitzenspielers, Funktionärs und Trainers Heinz Günther mit Sebastian Gatzke (VfL Schwerin/Allgemeine Klasse), Klaus Birkner (Taucha/Senioren I) und Klaus Volbert (Brandenburg/ Senioren II) die Sieger in den Herrenkonkurrenzen fest. In der Altersklasse Jugend feierten die Prignitzer durch Malte Basner (Perleberg) sogar einen Turniersieg. Einen Sonderpokal für den „kämpferischten Spieler“ lobten die Veranstalter für Bodo Porath (Senioren I) vom ESV aus. Insgesamt waren 101 Teilnehmer aus 28 Vereinen und fünf Bundesländern in der Wittenberger OSZ-Halle am Start.

Neben den Akteuren an der zwölf Platten sah man auch der Turnierleitung um Dennis Schwarz und sämtlichen Helfern die Anstrengungen des Tages deutlich an. Trotzdem war das Organisationsteam mehr als zufrieden. „Es hat sich gelohnt, ein ausgeglichenes Turnier auf zum Teil hohem Niveau mit einem erfolgreichen Ende für den Tischtennislandkreis Prignitz“, fand der diesmal nicht selbst zum Schläger greifende Jan Sawallisch vom Wittenberger Landesligateam.

In der mit 48 Spielern am besten besetzten Allgemeinen Klasse, in der Sawallisch im Vorjahr Platz drei belegte, standen mit den Wittenbergern Vincent und Ruben Lau sogar zwei Akteure vom ESV im Halbfinale. Während Ruben beim 0:3 gegen den starken Sebastian Gatzke (VfL Schwerin) chancenlos war, spielte sich am Nebentisch zwischen Vincent Lau und Vanessa Gerloff (Schwarz-Rot Neustadt) ein Spiel auf hohem Niveau ab. Am Ende gewann der Wittenberger mit 3:1.

Im Finale setzte Gatzke von Anfang an starke Akzente und bestimmte die Partie mit seinen sicheren Angriffsbällen. Zwar gelang Vincent Lau durch offensiveres Spiel noch der Satzausgleich, doch spielte Gatzke konstanter und gewann folgerichtig mit 3:1. Im Spiel um Platz drei kam es zur Wiederholung des Vorrundenspiels zwischen Gerloff und Ruben Lau. Konnte sich in der Vorrunde noch Lau deutlich durchsetzen, drehte Gerloff in dieser Partie den Spieß um und siegte deutlich (3:0).

Ins Viertelfinale der Senioren I (40 bis 59 Jahre) standen mit Mario Bahl (SV Perleberg) und Titelverteidiger Steffen Werkis (Pritzwalker SV) nur noch zwei Prignitzer Vertreter. Das Los bescherte das direkte Aufeinandertreffen, in dem sich Bahl überraschend mit 3:0 durchsetzte.

Im Halbfinale war der Rolandstädter gegen Klaus Birkner chancenlos und unterlag in drei Sätzen. Im zweiten Halbfinale setzte sich Frank Jost (Hagenower SV) gegen den Schweriner Turnierdebütanten Edwin Lübcke durch. Das Finale gewann der ehemaligen Nauener Birkner klar in drei Sätzen. Im Spiel um Platz drei unterlag Bahl Lübcke hauchdünn in fünf Sätzen.

Bei den Senioren II (ab 60 Jahre) kam es in der Runde der letzten vier zu einer Überraschung. Der Neustädter Norbert Großmann besiegte Seriensieger Ulrich Kraft (Hagenower SV) und zog ins Finale ein. Im anderen Halbfinale setzte sich der Brandenburger Klaus Volbert gegen Jörg Meier (Gardelegen) durch. Das Finale war eine knappe Angelegenheit, in der sich der 72-jährige Volbert mit 3:1 durchsetzte und damit bei seiner elften Teilnahme seinen siebten Sieg bei diesem Traditionsturnier feierte. Dritter wurde Kraft.

Die Jugend-Konkurrenz dominierten die Prignitzer Vertreter, denn im Halbfinale standen mit Ludwig Garlin (Pritzwalker SV), Malte Basner, Oliver Nürnberg und Finn Motzkus (alle SV Perleberg) ausschließlich Spieler aus der Region. Während sich Garlin gegen Nürnberg mit 3:1 durchsetzte, setzte sich Basner im anderen Halbfinale etwas überraschend gegen den favorisierten Motzkus durch.

Das Endspiel zwischen Garlin und Basner wurde ein zähes Ringen . Beide Spieler schenkten sich nichts, trauten sich aber auch nicht, den Angriffsmodus einzuschalten. Nach einer spannenden Partie setzte sich Basner mit 11:9 im fünften Satz durch. Rang drei holte sich Motzkus durch einen klaren Sieg gegen Nürnberg.