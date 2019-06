Prignitzer holen drei Landestitel

Tim Engel sorgt für Paukenschlag im Block Wurf / Daniel Riedners erfolgreiche Aufholjagd

von svz.de

24. Juni 2019, 04:05 Uhr

Mit Medaillenambitionen reisten die zwölf- bis 14jährigen Prignitzer Leichtathleten zu den Titelkämpfen im Blockmehrkampf nach Ludwigsfelde. Hier konnten die Athleten entweder im Block Wurf, Lauf oder Sprint/Sprung starten. Zu den fünf Disziplinen aller Blöcke gehören immer 75m bzw. 100m, der Hürdensprint und der Weitsprung. Diese Disziplinen werden im Block Sprint/Sprung ergänzt durch Hochsprung und Speer, beim Block Wurf durch Kugel und Diskus und im Block Lauf durch Ballwurf und 800 Meter bzw. 2000 Meter.

Ergebnisse die im Blockmehrkampf Wurf deutschlandweit ihresgleichen suchen, zeigte erneut Tim Engel. Mit 2828 Punkten hatte er unglaubliche 270 Punkte Vorsprung auf den zweiten Rang und verbesserte seinen kürzlich aufgestellten Kreisrekord erneut. Er bestätigt nicht nur seine Normerfüllung für die Deutschen Meisterschaften, sondern liegt in der aktuellen deutschen Bestenliste auf Rang drei. Der 14-Jährige zeigt, dass er bei der Vergabe der Medaillen bei den Deutschen Meisterschaften im August mitreden möchte. Diesmal freute Tim Engel sich vor allem über seine neuen Bestleistungen im Diskuswurf mit 38,43m und im Weitsprung mit 5,60m.

Einem Wettkampf mit Höhen und Tiefen stellte sich Luca Starck. Obwohl Luca mit seinen Ergebnissen im Hochsprung und Speerwurf haderte, zeigte er in vier der fünf Disziplinen die besten Ergebnisse der Teilnehmer seines Blockmehrkampfes Sprint/Sprung. Dies konnte in der Endabrechnung nur den Landesmeisttitel in der Altersklasse M13 bedeuten. Besonders erfreulich war seine 75m-Zeit, die sich mit 9,67s in der Nähe seiner Bestleistung befand. Damit der 13-Jährige im nächsten Jahr auch die Norm für die Deutschen Meisterschaften angreifen kann, arbeitete er im Training vor allem auch am Hürdenlauf. Hier konnte er seine bisherige Bestzeit nun um gleich sieben Zehntelsekunden steigern.

Daniel Riedners Wettkampf begann gleich mit seiner schwächster Disziplin, dem Hochsprung. Danach fand sich der Prignitzer leider am Ende der Ergebnisliste wieder. Auf den dann führenden Kyritzer Michael Röhrs, mit dem Daniel sonst in der Mannschaft gemeinsam um Medaillen kämpft, fehlten ihm gleich mal 160 Punkte. Aber er arbeite sich in den folgenden drei Disziplinen kontinuierlich mit dem besten Speerwurf, der besten Hürdenzeit und einer starken Sprintbestzeit durch das gesamte Feld nach vorne. Nach dieser Aufholjagd fehlten ihm vor dem abschließenden Weitsprung zum Sieg nur noch acht Punkte. Mit 4,54m zog Daniel Riedner im Gesamtergebnis vorbei und gewann mit 2242 Punkten und sogar noch 44 Zählern Vorsprung den Blockwettkampf Sprint/ Sprung in der M12. In der aktuellen deutschen Bestenliste bedeutet diese Punktzahl Rang fünf.

Zwei weitere Prignitzer Athleten zeigten in Ludwigsfelde solide Leistungen, die mit einer Medaille belohnt wurden. Emely Kobs (W12) konnte sich im Blockmehrkampf Wurf in einem kleinen Starterfeld die Silbermedaille sichern. Samuel Wolter belegte am Ende einen guten dritten Platz. Es hätte an diesem Tag auch zum Silberrang reichen können, aber in seiner Paradedisziplin wollte der Speer nicht so recht fliegen.