PHC testet Feliks-Team

von Oliver Knoll

15. August 2018, 05:46 Uhr

Eine Woche vor dem Beginn der neuen Handballsaison mit der ersten Runde im Landespokal absolviert der PHC Wittenberge am kommenden Wochenende gleich zwei Testspiele gegen attraktive Gegner. Am Freitag geht es für Patrick Cesla und Co. um 19.30 Uhr in der OSZ-Halle gegen den HV Lok Stendal aus der Verbandsliga Sachsen-Anhalt mit dem ehemaligen PHCer Chris Rosentreter.

Zu einem weiteren Wiedersehen kommt es am Samstagvormittag um 11 Uhr. Dann ist der Oberliga-Aufsteiger SV Fortuna 50 Neubrandenburg mit dem früheren Wittenberger Trainer Marcin Feliks und Spieler Irek Kaczmarczyk zu Gast in der OSZ-Halle.