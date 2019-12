fussball : Perfekter Jahresabschluss

Kicker von Veritas Wittenberge/Breese siegen beim Tabellendritten VfL Nauen mit 3:2 (1:2)

von Torsten Gottschalk

16. Dezember 2019, 04:44 Uhr

Die Fußballer vom FSV Veritas Wittenberge/Breese haben sich kurz vor den Weihnachtsfeiertagen selbst noch ein schönes Geschenk gemacht. Die mit einigen Personalsorgen auflaufenden Elbestädter gewannen zum Abschluss der Hinrunde in der Landesklasse West die Partie beim Tabellendritten VfL Nauen mit 3:2 (1:2) und schoben sich mit dem nicht unbedingt zu erwartenden Dreier auf Rang zehn vor.

Nach der Partie tanzten die Veritas-Akteure ausgelassen im Kreis und skandierten „Auswärtssieg“. Völlig zu recht, wie Trainer Manuel Roeseler fand. „Das war eine Topleistung der Truppe. Die kämpferische Einstellung hat von Beginn an gestimmt. Kompliment an die Mannschaft. Sie hat den Platz 90 Minuten lang umgekrempelt und sich zu Recht selbst belohnt.“ Nach dem 5:1 in der Vorsaison war es für Veritas der zweite Sieg in Folge beim VfL. „Nauen scheint uns zu liegen“, so Roeseler, der seinen Co-Trainer Maik Stolz wegen Personalnot ins Tor beordern musste. „Er hat ja lange nicht mehr im Tor gestanden, seine Aufgabe aber super erledigt.“

Vor offiziell nur elf Zuschauern gingen die Gastgeber bereits in der achten Minute durch Toni Joel Hänsel in Führung. „Doch die Jungs haben sich nicht beirren lassen und wollten schnell den Ausgleich“, so Roesler. Und der gelang bereits fünf Minuten später. Nach Freistoß von Tobias Bober stieg Ibi Touray hoch und erzielte per Kopfball das 1:1 (13.). „Das hat die Mannschaft dann weiter motiviert“, fand der Veritas-Coach. Trotzdem geriet sein Team kurz vor der Halbzeitpause durch den Treffer von Joshua Szwiec erneut in Rückstand.

„Das war natürlich bitter. Wir haben in der Kabine dann wohl die richtigen Worte gefunden. Und auch die Körpersprache der Jungs hat gezeigt: Hier geht noch was“, freute sich Manuel Roeseler. Denn sein Team nahm die Zweikämpfe weiter an. Das 2:2 fiel aber nach einem Standard. Nach einem Freistoß von Bober irritierte der gerade eingewechselte Leon Antkowiak Nauens Torwart Besser so, dass der Ball im langen Eck landete (67.).

Nauen drängte nun auf den Siegtreffer und bot den Gästen Räume an. In der 76. Minute zog Touray von der Strafraumgrenze ab und traf zum 3:2 für Veritas. „Danach haben wir noch einige gute Konter gesetzt, diese aber zu schlampig zu Ende gespielt. Wir hätten den Deckel früher draufmachen müssen“, fand Roeseler, trotz des Sieges, noch ein Haar in der Suppe.