Muttis Bester lädt zum Hallenspektakel

Heute 19. Soccer-Cup für Freizeitteams in der Bad Wilsnacker Karthanehalle / Einnahmen gehen an Förderverein Prignitzer Hospiz

von Oliver Knoll

27. Dezember 2018, 03:35 Uhr

Bereits zum 19. Mal steigt am heutigen Donnerstag der Hallen-Soccer-Cup von „Muttis Bester“ in der Bad Wilsnacker Karthanehalle. Bei dieser Veranstaltung treffen sich viele aktive und ehemalige Spieler aus der Prignitz zum gemeinsamen „Budenzauber“. Ab 18 Uhr spielen acht Mannschaften um den Turniersieg und um den von Frank Dannehl (ehemaliger Trainer vieler Kicker) gesponserten Wanderpokal. Titelverteidiger ist das Team von Feiles Freizeitteam aus Weisen.

Neben Gastgeber Muttis Bester aus Bad Wilsnack sind sieben weitere Teams nicht nur aus der Prignitz eingeladen. Die Oldboys aus Falkensee mit Matthias Hoffmeister und Thomas Geisler (beide ehemalige Kicker vom SSV Einheit Perleberg) haben ebenfalls zugesagt, wie die altbekannten Teams aus Wittenberge, Weisen und Perleberg.

Ein gemischtes Team der Altherren aus Bad Wilsnack und Garz/Hoppenrade wird von Siggi Granzow betreut. Vater und Sohn der Familie Hoppe wollen es sich auch noch einmal beweisen. Standen sie doch im letzten Jahr mit ihrem ESV-Team bereits im Finale. Die beiden Schiedsrichter Guido Rauchstein und Detlef Kleinat werden die Spiele leiten.

Die meisten Kicker kommen nicht nur wegen des Fußballs nach Bad Wilsnack, sondern auch um sich mal wieder mit Bekannten und Fußballfreunden zu treffen. Das ist das, was zählt und die Organisatoren immer wieder antreibt. Stephan Michelis, sein Bruder Marco und die Freunde Nico Schütt, Basti Koch und Norman Will haben vor 19 Jahren das erste Turnier in der neuen Wilsnacker Karthanehalle veranstaltet.

Eintritt wird nach wie vor nicht verlangt. Aber Akteure und Zuschauer sammeln etwas Geld und spenden es für einen guten Zweck. In diesem Jahr soll die Hospizidee unterstützt werden und für den Förderverein Prignitzer Hospiz e. V. gesammelt werden.