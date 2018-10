Moormeile erlebt Rekordteilnahme

Insgesamt 239 Laufsportler und Nordic Walker überqueren Ziellinie in Bad Wilsnack / Maximilian Wegert und Yvonne Loock siegen erneut

von Oliver Knoll

21. Oktober 2018, 22:22 Uhr

Kurz vor dem Startschuss zur 18. Moormeile an der Bad Wilsnacker Karthanehalle strahlten alle um die Wette. Auch die Sonne. Die verzog sich dann langsam hinter die Wolken. Das Strahlen der Aktiven und Organisatoren blieb. Die 18. Auflage der Veranstaltung erlebte mit 229 Läuferinnen und Läufern sowie zehn Nordic Walkern, die das Ziel erreichten, eine neue Rekordteilnahme. Die alte Bestmarke aus dem Jahr 2016 lag bei 211 Zielankünften.

Dementsprechend herrschte beim Abschluss des Prignitz-Cups 2018 überall gute Laune. Und kleinere Probleme wurden großartig gemeistert. Auch bei Tobias Paasch (Bützer). Aufgrund eines Missverständnisses zu spät am Start erschienen, ließen ihn die Organisatoren doch noch zu einem einsamen Rennen gegen die Uhr auf die 3 km-Strecke.

Mehr oder weniger einsam dürfte sich auch Maximilian Wegert vom Laufpark Stechlin auf der 7,8 km-Distanz gefühlt haben. Die Sieger der vergangenen Jahre lag auch diesmal vorn und am Ende in 29:17 Minuten deutlich vor Jörg Hinz (TSG Wittenburg/AK 55) in 31:20 Minuten) und Maik Waidburger (Groß Woltersdorf/32:12 min).

Schnellste Frau auf der kürzeren Distanz mit 75 Teilnehmern war Nathalie Loock (SSV Einheit Perleberg/ 35:12 min) vor Anja Grothe-Kraft (LC Dosse Wittstock/37:19 min) und Nicole Ullmann (In Bestform/43:27 min).

Über die 12,4 km wiederholte Yvonne Loock (SSV Einheit Perleberg) in 54:21 min ihren Vorjahressieg. Auf Platz zwei landete hier Daniela Bach vom 1. FC Grevenbroich-Süd (54:58

min) vor Susanne Meier (Freistaat Meiern/59:34 min).

Nach Platz zwei bei den Frauen ging bei den Herren sogar Rang eins nach Grevenbroich-Süd. Matthias Bach siegte in 53:01 min knapp vor Stefan Zick (LC Dosse Wittstock/ 53:06 min) sowie Frank Prössel (FSV Havelberg/53:43 min). Bester Prignitzer auf dieser Distanz wurde Fred Sommerfeld (Empor/Grün-Rot Wittenberge) in 53:54 Minuten.

Erstaunlich war die Zahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. Allein 55 kamen über die 1 km-Strecke ins Ziel. Großen Anteil daran hatte die Elbtal-Grundschule der Kurstadt, die viele junge Läufer ins Rennen schickte. Das galt auch für Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern: Die erst vor zwei Jahren langsam aufgebaute Laufgruppe des Lübzer SV kam mit der stolzen Anzahl von 25 Aktiven in die Prignitz.

„Bestes Läuferwetter, der Abschluss vom Prignitz-Cup und gute Werbung durch die Vorberichterstattung“, machte Stephan Michelis aus dem Organisationsteam für die Rekordbeteiligung verantwortlich. Und natürlich eine gute Organisation. Mit Charme und Hilfsbereitschaft kümmerten sich die rund 50 Helfer um die Athleten. Ob bei der Verpflegung oder mit der Übergabe einer Medaille sofort nach dem Zieleinlauf. Etwas schwerer hatten es die Einsammler der Startnummern. So mancher Sportler dachte – noch im Wettkampffieber – nicht daran, sie gleich abzugeben.

Älteste Teilnehmer war der Pritzwalker Ernst Wehrstedt, der mit seinen 83 Jahren erneut einige Jüngere über die 7,8 km hinter sich ließ. „Es war eine schöne Strecke. Und sie war trocken“, sagte der Routinier.