Mit Lockerheit Serie ausbauen

Wittenberge/Breese trifft nach zwei Siegen in Folge jetzt auf die Potsdamer Kickers / Gülitz zu Gast beim Spitzenreiter in Nauen

von Oliver Knoll

01. November 2018, 23:14 Uhr

Vor reizvollen Aufgaben stehen die beiden Prignitzer Teams am morgigen 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse West. Veritas Wittenberge/Breese empfängt im Ernst-Thälmann-Stadion die auswärtsstarken Potsdamer Kickers 94. Der SV Rot-Weiß Gülitz tritt beim Tabellenführer VfL Nauen an. Die Spiele beginnen um 14 Uhr.

FSV Veritas Wittenberge/Breese – Potsdamer Kickers 94. „Es war eine souveräne Mannschaftsleistung freute sich Veritas-Trainer Christian Krause nach dem 4:0 in Treuenbrietzen über den zweiten Sieg in Folge. So kann es weitergehen. Auch gegen den Tabellenfünften aus Potsdam, der zuletzt zu Hause mit 0:4 gegen Spitzenreiter VfL Nauen unterlag. Aber: Die Kickers sind gerade auswärts nicht zu unterschätzen, holten aus ihren bisherigen vier Spielen in der Fremde immerhin sieben Punkte, darunter zwei Siege.

Das nehmen die Wittenberger zur Kenntnis, sind sich aber ihres eigenen Könnens bewusst. „Die Jungs sind nach den zwei Erfolgen schon lockerer geworden“, hat der Trainer beobachtet. Und die Gastgeber haben zudem eine Serie zu verteidigen: In den vergangenen beiden Spielzeiten gewannen sie alle vier Partien gegen die Kickers.

VfL Nauen – SV Rot-Weiß Gülitz. Die Rot-Weißen sehen sich als klarer Außenseiter beim Spitzenreiter, das Team vom derzeitigen Trainer Bastian Owczarzak will aber „trotzdem alles tun, um etwas mitzunehmen“, teilte der Gülitzer Tony Hoppe auf Anfrage mit. „Es wird schwer, aber es ist nicht unmöglich“, sagte er. Vielleicht, wenn die bislang in allen vier Heimspielen siegreichen VfLer die auswärts noch punktlosen Gäste unterschätzen. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams in Gülitz endete spektakulär 5:5.

Eine kleine positive Nachricht gab es für Rot-Weißen: Die Blessur des gegen Treuenbrietzen ausgeschiedenen Andreas Hoppe erwies sich zum Glück nicht als Kreuzbandverletzung. Aber die diagnostizierte Knochenquetschung macht weitere Hinrundeneinsätze unmöglich.