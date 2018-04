„Kreisschiff“ in ruhigerem Wasser

Mike Schläger für vier Jahre zum Vorsitzenden des Fußballkreises Prignitz/Ruppin gewählt / Zwei Vorstandsposten noch unbesetzt

von Oliver Knoll

17. April 2018, 23:37 Uhr

Mike Schläger ist für vier weitere Jahre zum Vorsitzenden des Fußballkreises Prignitz/Ruppin (FKPR) gewählt worden. Das ergab die Vorstandswahl auf dem Kreistag in Kyritz. Neu im Gremium ist Thomas Leitert. Der Vereinschef der SG Sieversdorf leitet derzeit die Kreisoberliga, gibt diesen Posten jedoch ab und steht künftig dem Spielausschuss vor.

Im neuen Gremium ist momentan der Vorsitz des Jugendauschusses noch nicht besetzt. Kommissarisch hatte Mike Schläger diese Aufgabe übernommen und setzt sie solange fort, bis eine tragfähige Lösung gefunden ist. Die Aufgaben vom Ehrenamtsbeauftragten Rainer Fritze, der nicht mehr kandidiert hat, soll Ralf Bünger übernehmen.

Hinter dem FKPR liegen vier bewegte Jahre, blickte Schläger zurück. Allmählich greifen die Räder im Zahnwerk ineinander. Das sah lange nicht so aus. Zuerst trat Vorsitzender Klaus-Peter Kohn nach lediglich 14 Monaten Amtszeit wegen mehrerer Reibungspunkte zurück. Auch Mario Warminski (Spielausschuss) zog sich zurück. Gegangen sind ebenfalls Norbert Sommer und sein Nachrücker Silvio Rogge (beide Jugendausschuss) sowie Kassenwart Frank Pawelka.

Dass im größten deutschen Fußballkreis der Ball überhaupt noch rollt, liegt zu einem wesentlichen Teil an der Bündelung der Aufgaben. Mike Schläger war drei Jahre aufgerückter Chef und zwei Jahre erster Ansprechpartner für Jugendabteilungen. Im Hintergrund zogen kommissarisch eingesetzte Funktionäre die Fäden, wie Ralf Bünger, Thomas Leitert oder Silvio Wöllmann. Jetzt sind sie gewählt.

In der Diskussion ging es im

Wesentlichen um drei Punkte: Weil der Spielplan prallvoll ist, sollte die Staffelstärke in den oberen Ligen reduziert werden, regte Jörn Atlas (Schwarz-Weiß Zaatzke) an. Dieses Thema nimmt sich der Spielausschuss ebenso in den nächsten Monaten vor wie den Modus im Kreispokal. Angeregt wird, Mannschaften aus der Landesklasse entweder mit Startrechten im Landespokal ausstatten zu lassen oder einen extra Pokal einzuführen, der sich vom Niveau her zwischen Land und Kreis ansiedelt („Der Prignitzer“ berichtete).

Ein heißes Eisen fasste André Ballast (Union Neuruppin) an. Ihm schwebt vor, dass so genannte „kleine Wertungen“ wieder zurück in die Hoheit der Staffelleiter gehen und nicht mehr durchs Sportgericht entschieden werden. Dies könnte in einem Antrag münden, mit dem sich der Verbandstag Ende September auseinander setzen muss. Denn das Regelwerk schreiben DFB und FLB vor. Die acht Fußballkreise sind keine eigenständigen Verbände. In Kyritz fand der Antrag, diese Angelegenheit vor den Verbandstag zu bringen, aber nicht die erforderliche Mehrheit.

Bei seiner letzten Amtshandlung als Beauftragter für das Ehrenamt zeichnete Rainer Fritze dann Marlene Knoll mit der Ehrennadel des Fußballkreises in Bronze aus. Die Wittenbergerin führt seit Jahren die Geschicke im Bereich Frauen/Mädchen. Nicht geehrt werden konnten aus verschiedenen Gründen der scheidende Schiri-Ausschuss-Vorsitzende Robert Graeske, der Wusterhausener Vereinschef Andreas Nucklies, Staffelleiter Joachim Teichmann und Blumenthals Sportchef Ralf Lengert. Für jeden aus dem Quartett liegt eine DFB-Urkunde sowie eine Armbanduhr bereit.