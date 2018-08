Klassenerhalt schnell klar machen

Pritzwalker FHV 03 will sich erneute Zittersaison ersparen / Vorfreude auf Derbys gegen Perleberg und Wittstock

von Torsten Gottschalk

17. August 2018, 04:37 Uhr

Nachdem die Kicker vom Pritzwalker FHV 03 in der abgelaufenen Saison der Landesliga Nord den Klassenerhalt sportlich verpasst, durch den Rückzug von Brandenburgligist RSV Waltersdorf aus dem Landesspielbetrieb den Ligaverbleib aber doch noch geschafft hatten, hofft der Klub aus der Dömnitzstadt nun auf etwas ruhigere Zeiten.

In die neue Punktspielserie gehen die Pritzwalker mit leicht verändertem Kader. Norman Will bleibt weiter Spielertrainer, wird an der Seitenlinie von Ronny Roth und künftig auch vom Sylvio Münch, der seine aktive Karriere als Spieler im Herrenbereich beendet hat, unterstützt. Als Kapitän wird Tony Schulz die Pritzwalker aufs Spielfeld führen.

„Auch in der neuen Saison ist der Klassenerhalt das vorrangige Ziel. Und den wollen wir so früh wie möglich klarmachen,“ sagt Ronny Roth, der die von den Ergebnissen her durchwachsene Vorbereitungsphase nicht überbewerten will. Für ihn und das Trainerteam war die Integration der Neuen im Dress des FHV vorrangig.

Und da gibt es einige alte und auch neue Gesichter. Vom Ligarivalen Hansa Wittstock kam der defensive Mittelfeldspieler Tobias Radon. Mit Patrick Raczkowski vom Kreisligisten Pankower SV stieß ein alter Bekannter wieder zum FHV und auch Nico Steffen kickte als Junior schon für den FHV und kehrt nach Zwischenstationen in Meyenburg und Putlitz wieder zu den Pritzwalkern zurück. Torwart Marcus Damerius kam vom mittlerweile aufgelösten SV Sadenbeck und Patrick Ortlieb wechselte vom Kreisoberligisten SV Garz/ Hoppenrade in die Dinnebier-Arena.

Der eine Saison pausierende Nico Trenner aus dem eigenen Nachwuchs ist jetzt spielberechtigt für das Herrenteam. „Er hat uns in der Vorbereitung schon überrascht“, sagt Roth über den jungen Torjäger. Auch Brian Hammermeister steht den FHV-Herrenteams künftig zur Verfügung, wird aber auch die A-Jugend des Pankower SV als Gastspieler verstärken.

Die Trainer hoffen, dass noch verletzte Spieler wie Radon, Steffen oder Raczkowski schnell wieder fit werden. Besonders freut man sich im Pritzwalker Lager auf die Derbys gegen Einheit Perleberg und Hansa Wittstock.

In die Punktspielsaison startet der FHV 03 mit den Heimspielen gegen den Staffelmitfavoriten RSV Eintracht aus Stahnsdorf (25. August/15 Uhr) und SV Zehdenick (1. September/15 Uhr).