FUSSBALL : Kantersiege für Einheit und Veritas

Auf Landesebene spielenden Prignitzer Fußball-Herrenteams starten mit positiven Ergebnissen in die Saisonvorbereitung

von Torsten Gottschalk

30. Juli 2018, 06:01 Uhr

Vier Wochen vor dem Punktspielauftakt überprüften drei der fünf auf Landesebene spielenden Prignitzer Fußball-Herrenmannschaften – urlaubsbedingt aber nicht in Bestbesetzung auflaufend - in Testspielen ihre Form. Landesligist Pritzwalk war gleich mehrfach im Einsatz, Kreisoberligist Weisen gewinnt mit überraschendem Neuzugang im Tor.

SSV Einheit Perleberg - Kaltenkirchener TS 6:0 (2:0). Nach einigen schweißtreibenden Trainingseinheiten zuvor behielten die Rolandstädter in ihrem ersten Testspiel der Saisonvorbereitung gegen die Gäste aus Schleswig-Holstein klar die Oberhand. Bereits zur Halbzeit führte der Landesligist, bei dem zahlreiche Akteure fehlten, mit 2:0. Martin Behrend brachte die Gastgeber in der 8. Minute mit einem platzierten Flachschuss in Front, Kapitän Christian Becken erhöhte nach Vorarbeit von Erik Prüfer auf 2:0 (32.). Bei besserer Chancenverwertung war sogar ein höherer Vorsprung gegen den Verbandsligisten, der tags zuvor noch ein Kreispokalspiel siegreich absolviert hatte, möglich. Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Gastgeber den Ball ganz ordentlich laufen. David Gramsch (49.), der zuvor noch etwas glücklos agierende Björn Bauersfeld mit einem Schlenzer ins obere Eck (59.) sowie Veit Gerigk nach starker Einzelleistung (61.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Becken setzte mit seinem Tor zum 6:0 (77.) den Schlusspunkt unter die recht einseitige Partie. Dementsprechend zufrieden war Einheit-Coach André Schutta . „Für uns war es eine gute Trainingseinheit. Die Jungs haben klasse mitgezogen. Teilweise waren schon gute Spielzüge zu sehen und hinten haben wir nichts zugelassen.“

FSV Veritas Wittenberge/ Breese – Osterburger FC II 9:0 (4:0). Als „guten Test“ empfand Veritas-Trainer Christian Krause das erste Testspiel gegen den allerdings nur mit der zweiten Mannschaft angereisten Osterburger FC am Samstag in Breese. „Obwohl wir urlaubsbedingt mit einer doch stark veränderten Mannschaft aufgelaufen sind, war ab und an ein guter Spielfluss zu sehen“, lautete das Fazit von Krause, der das Ergebnis aber auch nicht überbewerten wollte. Veritas führte gegen die sichtlich überforderten Gäste schon zur Pause durch Treffer von Sebastian Metschulat (2), Christoph Poorten und Gordon Lahno klar mit 4:0. Nach dem Seitenwechsel traf unter anderem auch noch Abwehrchef Christoph Nitsche.

Pankower SV Rot-Weiß – Pritzwalker FHV 2:3 (0:1). Einen Tag nach dem Blitzturnier in Warnau, bei dem die Pritzwalker Niederlagen gegen Gastgeber SSV Havelwinkel (0:4) und den SV Rot-Weiß Arneburg (0:3) kassierten, setzte sich der Vertreter der Landesliga Nord am Samstag beim Prignitzer Kreisligisten knapp durch. Die Führung der Gäste durch Jan Eßmann (32., 57.) egalisierten Norman Nagl (71.) und Erik Seedorf (73.) innerhalb von zwei Minuten. Sieben Minuten vor dem Abpfiff markierte erneut Eßmann den Pritzwalker Siegtreffer.

SV Eiche 05 Weisen – Rossauer SV 2:0 (2:0). Besucher des Testspiels in Breese rieben sich verwundert die Augen: Im Tor der 05er stand mit Martin Marx der langjährige Keeper und Kapitän des FSV Veritas, der auch künftig bei den Weisenern zwischen den Pfosten stehen will. Der 33-jährige hielt seinen Kasten gegen den Kreisoberligisten aus Sachsen-Anhalt sauber. Den Sieg der mit einigen neuen, aber auch altbekannten Gesichtern auflaufenden Weisener machte Hannes Weber mit seinen beiden Toren perfekt. In der 9. Minute traf der Youngster per Flachschuss, sieben Minuten später war er mit dem Kopf zur Stelle.