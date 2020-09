Grosse Ueberraschungen bleiben aus : Hertha gewinnt Krimi in Fehrbellin

Oberer Kreispokal: Karstädt 5:4 siegt nach Verlängerung

von Oliver Knoll

14. September 2020, 22:00 Uhr

Die ganz großen Überraschungen blieben in der 1. Runde des Oberen Kreispokals im Fußball aus. In den meisten Fällen setzten sich die Favoriten durch. Zum Teil in spannenden Duellen wie der SV Garz-Hoppenrade mit dem 4:3 nach Verlängerung beim SV Groß Buchholz. Einen Krimi gab es auch beim 5:4-Erfolg nach Verlängerung von Hertha Karstädt in Fehrbellin. Jeweils mit 5:0-Siegen kamen die Landesklasseteams von Wittenberge/Breese und Pritzwalk weiter. Weisen scheiterte mit 0:1 in Wusterhausen.

Pankower SV Rot-Weiß - Veritas Wittenberge/Breese 0:5 (0:4). Eiskalt nutzten die Wittenberger zwischen der 18. und 23. Minuten die Unsicherheiten in der Pankower Abwehr zu vier Treffern. Beim Stand von 0:4 war die Begegnung vor den 180 Zuschauern entschieden. Die Veritas-Elf brachte die Partie gegen sich wehrende Pankower locker über die Zeit und zog in Runde zwei ein. - Tore: 0:1 Ibi Touray (18.), 0:2 Tobias Bober (19.), 0:3, 0:4 Jan Mensch (20., 23.), 0:5 Benjamin Cudjoe (85.).

SV Fehrbellin - SC Hertha Karstädt 4:5 n.V. (4:4; 1:1). In einer dramatischen Partie sorgte Maximilian Graap für die Entscheidung und brachte Hertha eine Runde weiter. -Tore: 1:0 Christian Krahl (17.), 1:1 Lucas Henkel (45./ ET), 2:1 Frederic Stalmasiak (61.), 2:2 Marius Wesse (62.), 3:2 Marius Wesse (73.), 3:3, 3:4 Marcel Wolf (77./FE, 89.), 4:4 Tim Boerger (90+1.), 4:5 Maximilian Graap (99.).

Rot-Weiß Gülitz - Union Neuruppin 3:6 n.V. (2:2; 2:2). Die Gülitzer wehrten sich gegen den zwei Ligen höher spielenden Gast nach Kräften. Diese schwanden in der Verlängerung. - Tore: 0:1 Maximilian Haupt (19.), 1:1 Torben Wiede (29.), 2:1 Florian Sasse (35.), 2:2 Marco Wornest (41.), 2:3 Ampofu Nana (93.), 2:4 Markus Filarski (101.), 3:4 Sasse (103.), 3:5, 3:6 Nana (107., 115.).

Box SV Wittenberge - TSV Wustrau 0:7 (0:2). Der Gewinner des Unteren Kreispokals 2019/20 hatte gegen den Kreisoberligisten keine Chance. - Tore: 0:1 Sinan Filipcic (2.), 0:2 Christopher Bittner (45.), 0:3 Erik Block (47.), 0:4 Filipcic (64.), 0:5 Steffen-Jonas Dahnke (65./ET), 0:6 Nils Hentschel (80.), 0:7 Richard Buggermann (85.).

Veritas Wittenberge/ Breese II - Wacker Meyenburg 1:5 (1:2). Der klassenhöhere Favorit setzte sich nach der Pause erwartungsgemäß durch. - Tore: 0:1 Kevin Berlin (25.), 0:2 Marcus Krüger (35.), 1:2 Philip Awe (43.), 1:3, 1:4 Krüger (53., 75.), 1:5 Christoph Papke (80.).

Putlitzer SV - SG Sieversdorf 4:1 (1:0). Mit drei Toren in einer Minute – so meldet es der Ergebnisdienst – sorgten die Putlitzer für die Entscheidung. - Tore: 1:0 Karl-Friedrich Schmidt (42.), 2:0 Jan Koch (63.), 3:0 Robert Juhre (63.), 4:0 Koch (63.), 4:1 Stephan Müller (73.).

Pritzwalker FHV - Langener SV 5:0 (0:0). Dank einer starken Leistung in der zweiten Halbzeit entschieden die Pritzwalker diese Duell der Landesklasseteams für sich. - Tore: 1:0 Jan Eßmann (54.), 2:0 Nico Trenner (55.), 3:0 Erik Prüfer (67.), 4:0 Eike Mollzahn (80.), 5:0 Marcus Niemann (89.)/ Gelb-Rote Karten: Pritzwalk (80.)/Langen (75.).

SV Groß Buchholz - SV Garz-Hoppenrade 3:4 n. V. (2:2; 1:1). Die Partie war nichts für schwache Nerven. Die zweimalige Führung des Kreisligisten glichen die Gäste aus. In der Verlängerung hatte Kreisoberligist Garz-Hoppenrade mit dem Schlusspfiff vor den 100 Zuschauern das bessere Ende für sich. - Tore: 1:0 Chris Gerloff (27.), 1:1 Christian Szczech (32.), 2:1 Manuel Zeggel (79.), 2:2 Franz Arndt (87.), 2:3 Leon Neumann (96.), 3:3 Gerloff (117.), 3:4 Arndt (120.)/Gelb-Rote Karte: Groß Buchholz (85.).

Blau-Weiß Wusterhausen - Eiche 05 Weisen 1:0 (1:0). Die mit mehreren A-Junioren angetretenen Weisener kassierten eine knappe Niederlage - Tor: 1:0 Pascal Daube (36.)/Rote Karte: Wusterhausen (58.).