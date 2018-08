Reiten : Große Torte für Muhs und Banik

Stafettenspringen und Voltigier-Vorführung begeisterten Zuschauer bei zweitägiger Pferdeleistungsschau des PSV Berge

14. August 2018, 05:24 Uhr

Bei den Pferdeleistungsschauen des PSV Berge gehören seit Jahren das Stafettenspringen und auch die Showvorführungen der gastgebenden Voltigier-Kinder zu den Höhepunkten des Sonntagnachmittages. Das Stafettenspringen Klasse A im Preis der Bäckerei Schuhmacher sicherten sich dieses Mal Frank Muhs auf Calle und Dirk Banik auf Centa-Co in 140,86 Sekunden. Damit bekamen sie auch die größere Torte.

„Die geben wir auch nicht her, wir lassen die Mädchen nicht vor“, scherzte Dirk Banik und gratulierte dem zweitplatzierten Paar Kathleen Brennecke auf Callimity und Leonie Schwandt auf Kaprice, die sich dann auch über ihre etwas kleinere Torte freuten. Mit viel Applaus gingen sie auf die Ehrenrunde, auf der, außer den Siegern, nur Amazonen ritten.

Beifall gab es auch für die Vorführung der Voltigierer des Pferdesportvereins (PSV) Berge. Mit viel Fleiß und Freude hatten sie sich auf ihren Auftritt vorbereitet. Sicher zeigten sie ihre Turnübungen auf dem Pferd und begeisterten das Publikum.

Auf dem zweitägigen Reitturnier standen am vergangenen Wochenende insgesamt 20 Prüfungen auf dem Programm. Mit 29 Reiter-Pferd-Paaren war die Zwei-Phasen-A-Springprüfung am besten besetzt. 27 waren es in einer weiteren Springprüfung Klasse A, die aber in zwei Abteilungen geteilt wurde. Im Hauptspringen, der Springprüfung Klasse M, gingen jedoch nur 15 Reiter-Pferd-Paare an den Start.

Martin Riedel aus Liebenthal sattelte gleich drei Pferde, Thilo Banik (Wittmor) und Wolfgang Schäl (Neustadt/Dosse) hatten jeweils zwei Eisen im Feuer. Riedel, Bereiter vom Reitstall Schiele aus Kunow, sicherte sich mit mit Caddels S und Courtney B den Einzug in die Siegerrunde der besten vier Duos. Der dritte im Bunde war war Thomas Kann (Viesecke) mit Nivana. Ebenfalls fehlerfrei blieb Thilo Banik (RFV Bresch) mit Attika. Spannend wurde es trotzdem. Mit Caddel S leistete sich Riedel einen Zeitfehler. Kann benötigte mit der erst sechsjährigen Nivana 46,69 Sekunden. Am Ende war er aber einen Wimpernschlag zu langsam, denn Riedel galoppierte mit der elfjährigen Courtney B nach 46,09 Sekunden über die Ziellinie. Die erreichte Thilo Banik mit Attika erst gar nicht. Bereits am ersten Hindernis stiegt der Reiter nach einem Missverständnis mit Attika unfreiwillig vom Pferd.

Mit jeweils einem zweiten Platz waren Nadine Ollmann (Viesecke) und Annalena Höfer (Demerthin) in den L-Dressuren die erfolgreichsten Prignitzerinnen.

„Wir sind natürlich enttäuscht, dass zahlreiche Stammgäste nicht gekommen sind. Problematisch war natürlich, dass zeitgleich in Stölln und Cramon Reitturniere stattfanden“, beggründete und bedauerte Ulf Schumacher vom gastgebenden Verein die doch recht kleinen Starterfelder bei der diesjährigen Berger Veranstaltung. „Wir sind hier wirklich mit unseren fleißigen Helfern und den Familienmitgliedern am Wirken, um das Turnier so gut wie möglich vorzubereiten und durchzuführen. Das ist dann schade.“

Das Reitturnier in Berge hatte in diesem Jahr keinen Einfluss mehr auf die vorderen Platzierungen in der Prignitzer Kreismeisterschaftswertung. Desiree Pfauder (RSG Pritzwalk/ Dressur) und Thilo Banik (Springreiten) standen bereits als Titelträger fest.