Ringen : ESV-Trio wechselt zur Sportschule

Wittenberger Ringer-Talente Michelle Brendike sowie Fabrice und Maurice Krüger trainieren künftig in Frankfurt/Oder

von Oliver Knoll

11. August 2018, 05:07 Uhr

Reges Treiben herrschte beim Abschlussabend des Ringercamps des ESV Wittenberge auf dem ESV-Gelände. Dazwischen einige Wittenberger Verantwortliche, die in ihren Gefühlen hin- und hergerissen schienen. Das Ende des mal wieder gelungenen Camps bedeutete diesmal auch den Abschied eines Trios.

Die Talente Michelle Brendike sowie Fabrice und Maurice Krüger wechseln zum bald beginnenden Schuljahr an die Sportschule nach Frankfurt/Oder. ESV-Abteilungsleiter Artur Scherf und auch Trainer Lutz Böhm waren stolz auf ihre Schützlinge. Aber es mischte sich auch ein wenig Wehmut in diese Freude. „Michelle kam 2015 zu uns, Maurice und Fabrice schon 2012“, machte Scherf deutlich, über welch langen Zeitraum die jungen Sportler und ihre Trainer einen gemeinsamen erfolgreichen Weg beim ESV gegangen sind.

Jetzt geht es für das Trio nach Frankfurt an die Oder. „Wir freuen uns sehr“, kam eine einstimmige Aussage. Mit der Frage nach der Neugier auf die neuen Schulkameraden trat der Berichterstatter ins Fettnäpfchen. „Wieso, viele von ihnen kennen wir doch schon durch die verschiedenen Wettkämpfe“, konterte Fabrice Krüger die etwas voreilig gestellte Frage selbstbewusst. Besser lief es dann bei der Unterstützung. „Ich denke schon, dass wir uns gegenseitig helfen werden“, sagte Michelle Brendike.

Hilfe von anderer Seite kam durch den Kreissportbund (KSB). Die Schule in Frankfurt erwartet, dass jeder Schüler einen Laptop besitzt und mit ihm arbeitet. Da so ein Gerät nicht immer gerade ein Schnäppchen ist und die Krügers noch nicht darüber verfügten, unterstützt der KSB die beiden Jungen bei der Anschaffung, trat in Vorleistung. Auch Michelle Brendike ging nicht leer aus, bekam einen gefüllten Rucksack und wie ihre beiden Mitstreiter Handtücher mit ESV-Aufdruck und Kapuzenpullover. Das milderte den Abschiedsschmerz etwas. Und außerdem bleiben die drei Jugendlichen ja Vereinsmitglieder beim Eisenbahnersportverein und werden auch in Zukunft für die Wittenberger auf der Matte kämpfen.

Zurück zum KSB. Der Vorsitzende Christian Kube und Geschäftsführerin Birka Eschrich hatten noch drei Auszeichnungen vom Landessportbund (LSB) im Gepäck. Die Trainer Peter Speck, Heiko Kupas und Tino Gerloff erhielten die LSB-Ehrennadel in Bronze.

Bei Tino Gerloff, auch ausgebildeter Kampfrichter, wird sich das künftige Sportschul-Trio bestimmt sicher schon nach den dortigen Gegebenheiten erkundigt haben. Auch er besuchte und trainierte an der Einrichtung in Frankfurt/Oder.

Nach der Verabschiedungs- und Ehrungszeremonie beendeten Grillabend und Lagerfeuer das Ringercamp. Fünf Tage hatten die ESVer und die Sportler der befreundeten Vereine PSV Rostock und SV Warnemünde mit den Trainern alles Klubs die Übungseinheiten absolviert. Und zusammen Freizeitaktivitäten unternommen. „Diesmal haben wir die Trainingszeiten wegen der großen Hitze etwas reduziert“, erklärte ein zufriedener Artur Scherf.