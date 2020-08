Auslassen von Chancen rächt sich : Einheit verpatzt Saisonstart

Perleberger verlieren zum Landesliga-Auftakt gegen Eintracht Alt Ruppin mit 0:1

von Torsten Gottschalk

23. August 2020, 21:00 Uhr

Die Fußballer vom SSV Einheit Perleberg haben den Saisonauftakt in der Landesliga Nord verpatzt. Die Rolandstädter kassierten gegen den robust auftretenden Aufsteiger SV Eintracht Alt Ruppin eine bittere 0:1 (0:0)-Heimniederlage.

Nach einer völlig ausgeglichenen und wenig berauschenden ersten Halbzeit ohne große Torchancen kamen die Gastgeber nach dem Seitenwechsel zwar viel besser ins Spiel, doch kurz vor Spielende machte Patrick Mann mit dem entscheidenden Treffer die Siegambitionen der Rot-Weißen zunichte. „Einen Punkt hätten wir mindestens behalten müssen“, war Einheit-Coach Maik Arndt nach der nicht hochklassigen, aber bis zum Abpfiff spannenden Partie vor 170 Zuschauern im Jahnsportpark bedient.

Da war beim SSV der Ärger über den ausgebliebenen Pfiff von Schiedsrichter Mario Warminski, der in der 80. Minute beim Stand von 0:0 und in der besten Phase der Heimelf ein klares Foul an Denny Feilke im Gästestrafraum nicht ahndete, längst nicht verraucht. „Wenn der Schiri dass nicht sieht, muss zumindest der Linienrichter die Fahne heben. Sogar die Alt Ruppiner haben zugegeben, dass es keinen besseren Elfmeter mehr geben kann“, echauffierten sich Arndt und sein Co Markus Carl nach Spielschluss. „Wer weiß, wie das Spiel dann gelaufen wäre. Trotzdem hatten wir noch drei, vier Hundertprozentige und hauen die ja auch nicht rein“, spielte Maik Arndt auf die vergebenen Möglichkeiten von Marvin Gramsch (64.) oder Lukas Schulze (69.) an, die von den Gästen kurz vor der Torlinie geklärt wurden, an. „Dazu schießt Christian Becken den Torwart aus drei Metern an den Kopf.“

Und so etwas rächt sich in einem engen Spiel. Als bei einem Freistoß kurz vor dem SSV-Strafraum in der 90. Minute alle mit einem direkten Torschuss rechneten, erreichte das überraschende Zuspiel den eingewechselten Patrick Mann und der ließ Einheit-Keeper Jarno Hesse aus Nahdistanz keine Chance. „Das haben sie clever gemacht. Das war einstudiert“, gab Markus Carl zu. Zuvor hatte schon Niclas Donatz die Gästeführung auf dem Fuß gehabt, verfehlte mit seinem Heber aber das Perleberger Tor (83.). Trotz der Heimpleite hatte Maik Arndt lobende Worte für die Eintracht über. „Schlecht ist die Truppe nicht. Die haben technisch gut zusammengespielt, kompakt gestanden und schön die Bälle laufen lassen. Da werden sicher noch andere Teams ihre Schwierigkeiten kriegen.“