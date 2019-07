Fussball-Landespokal : Einheit trifft auf Brandenburgliga-Absteiger

Perleberger erwarten in der 1. Landespokal-Runde BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

von Oliver Knoll

16. Juli 2019, 16:34 Uhr

Sicher nicht das attraktivste Los, sportlich aber auch kein uninteressantes. Die Fußballer des SSV Einheit Perleberg erwarten in der 1. Runde des AOK-Landespokals am 10. und 11. August den BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow. Das ergab die Auslosung im AOK Nordost-Servicecenter in Potsdam. Als Glücksfee fungierte Volleyballerin Antonia Stautz vom Bundesligisten SC Potsdam.

Die Perleberger treffen damit auf einen Landesligisten, denn nach dem Abstieg aus der Brandenburgliga ist der BSC Preußen 07 künftig in der Landesliga Süd zu Hause.

„Da hätten wir uns in der 1. Runde einen leichteren Gegner gewünscht. Aber alles gut, ein schönes Los“, sagte der Einheit-Vorsitzende Frank Plokarz. „Auch als Vorbereitung eine gute Sache. Die Mannschaft muss sich unter der neuen sportlichen Leistung neu zusammenfinden. Der Pokal ist da diesmal erst einmal nebensächlich“, fügte Plokarz hinzu und erinnerte damit auch an die Erfolge des SSV Einheit im vergangenen Pokalwettbewerb. Damals zogen die Perleberger nach Siegen über Lübben (3:0) und Dynamo Eisenhüttenstadt (3:1) ins Achtelfinale ein. Dort bedeutete Oberligist Krieschow (1:3) die Endstation.

Von den vier Teams aus Ostprignitz/Ruppin zog Schwarz-Rot Neustadt das große Los: Der Landesligist trifft auf den FC Energie Cottbus. Die Partir muss allerdings verlegt werden, da Regionalligist Cottbus am 12. August in der ersten Runde des DFB-Pokals den FC Bayern München empfängt.

Landesligist FK Hansa Wittstock erwartet in der 1. Runde Brandenburgliga-Aufsteiger Eintracht Miersdorf/ Zeuthen, der Obere Kreispokalsieger von Prignitz/Ruppin, der Langener SV, die Elf von Frankonia Wernsdorf aus der Landesliga Süd. Brandenburgligist MSV 1919 Neuruppin ist zu Gast bei der SG Großziethen Landesliga Süd.