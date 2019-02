Einheit-Elf voll motiviert

Perleberger erwarten morgen im Heimspiel Babelsberg 03 II / Wittenberge/Breese zu Gast in Nauen

von Oliver Knoll

28. Februar 2019, 23:09 Uhr

Zwei Prignitzer Fußballteams haben am 17. Spieltag auf Landesebene Heimrecht und stehen dabei vor wichtigen Aufgaben. In der Landesliga Nord trifft der SSV Einheit Perleberg um 14 Uhr auf den SV Babelsberg 03 II und in der Landesklasse West empfängt Rot-Weiß Gülitz um 15 Uhr den ESV Lok Seddin. Zur gleichen Zeit tritt Landesligist Pritzwalker FHV beim SV Zehdenick und in der Landesklasse der FSV Veritas Wittenberge/Breese beim VfL Nauen an.



Landesliga Nord





SSV Einheit Perleberg – SV Babelsberg 03 II (Hinspiel: 1:3). Für die Perleberger ist es nach dem 0:3 bei Fortuna der zweite Vergleich mit einem Babelsberger Team innerhalb einer Woche. Und ein wichtiger. „Das ist für uns ein Sechs-Punkte-Spiel“, erklärte Einheit-Trainer André Schutta. Die Gastgeber könnten mit einem Sieg nach Punkten mit den Babelsbergern – die mit der 0:5-Heimniederlage gegen Velten auch nicht gerade gut aus den Startlöchern kamen – gleichziehen.

Bis auf die Langzeitverletzten steh dem Trainergespann Schutta/Prüfer der gesamte Kader zur Verfügung. Der ist sich der Situation bewusst. Die Perleberger liegen nur einen Zähler vor dem ersten Abstiegsrang, liegen aber auch nur sechs Punkte hinter Rang neun. „Wir gehen voll fokussiert und motiviert in die Partie“, meinte André Schutta.

SV Zehdenick – Pritzwalker FHV 03 (2:7). An das Hinspiel haben die Pritzwalker gute Erinnerungen. Am 2. Spieltag gelang ihnen mit dem 7:2 einer ihrer beiden Saisonsiege. Diesmal wäre die FHV-Elf sicher auch mit einem knapperen Erfolg mehr als zufrieden. Dafür müsste sie aber in der Abwehr wesentlich stabiler werden. Bereits 52 Gegentreffer sind da ein mehr als deutlicher Hinweis.



Landesklasse West





Rot-Weiß Gülitz – ESV Lok Seddin (0:3). Im ersten Heimspiel des Jahres wollen die Gülitzer an die guten Vorstellungen vor der Winterpause mit drei Siegen aus vier Spielen anknüpfen, um das in der Tabelle hinter ihnen liegende Trio Lok Potsdam, Treuenbrietzen und Lindow in Schach zu halten. Seddin kommt mit der Empfehlung des überraschenden 2:1-Erfolges gegen Nauen.

VfL Nauen – Veritas Wittenberge/Breese (3:1). Zum Dauerrivalen reisen die Wittenberger bis auf Jonas Gehrke in ihrer stärksten Besetzung. „Das wird auch notwendig sein, da Nauen sich für die Niederlage in Seddin sicher rehabilitieren will. Wir werden versuchen mit einer engagierten Leistung, kämpferisch sowie spielerisch da gegenzusteuern. Auf Grund der Nauener Heimstärke wären wir mit einem Punktgewinn zufrieden“, sagte Veritas-Trainer Manuel Roeseler vor der Partie beim Drittplatzierten. Die Platzherren weisen mit sieben Siegen aus sieben Spielen eine makellose Heimbilanz auf.