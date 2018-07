Ehrungen in Rekordzeit

Fußballkreis zeichnet in Perleberg Meister, Torschützenkönige und Fairplay-Sieger aus

von Oliver Knoll

02. Juli 2018, 06:56 Uhr

Mit der Ehrungsveranstaltung für die Meister und Staffelsieger, die besten Torschützen und die Sieger in der Fairplay-Wertung in Perleberg sowie dem Kreispokal-Finale der Frauen (siehe Bericht) endete die Saison 2017/18 im Fußballkreis Prignitz-Ruppin (FKPR). Der Jahnsportpark bot einen würdigen Rahmen, der SSV Einheit erwies sich als sehr guter Gastgeber.

Die Übergabe der Trophäen und Urkunden zogen der FKPR-Vorsitzende Mike Schläger und Thomas Leitert, Vorsitzender des Spielausschusses, in noch nicht einmal 30 Minuten sehr zügig durch. Das gelang auch, weil einige der zu ehrenden Sportler bei den Entfernungen im flächenmäßig größten Fußballkreis in Deutschland den Weg nach Perleberg scheuten. Die Auszeichnungen werden nachgereicht.

Dennoch war die Veranstaltung insgesamt gut besucht. Sie ist auch eine Art Kennenlernbörse. Nicht jedem Sportler oder Funktionär eines Vereins aus dem Osten des Kreises ist zum Beispiel der Torschützenkönig der 1. Kreisklasse West bekannt. Das ist Issa Hosen vom SV Demerthin, der 47 Treffer erzielte. Oder einen Tobias Lattorff. Der Nachwuchsspieler des SC Hertha Karstädt traf als bester Schütze der Kreisliga West 25 mal ins Tor. Beim Blick auf alle Ligen des Kreises macht aber eine Frau das Rennen. Lisa Rähse vom MSV Neuruppin markierte in der Kreisliga 58 Treffer.

Das sorgte auch für den einzigen kleinen Kritikpunkt an diesem schönen Sommerabend. Denn es gab Stimmen, die hätten sich gern ein paar mehr Informationen zu den Siegern in den einzelnen Kategorien erhofft. Nicht den ganzen Lebenslauf, aber vielleicht das ein oder andere Detail. Wie im Fall des SV Garz/Hoppenrade, die zum zweiten Mal in Folge fairste Mannschaft der Kreisoberliga wurde. „So sind wir halt“, antwortete die Mannschaft einstimmig auf eine spätere Nachfrage nach der gelungenen Titelverteidigung.

Beim anschließenden Zusammensein ging der Blick bereits in Richtung der neuen Spielzeit. Wer spielt in welcher Klasse? Diese Frage wird demnächst beantwortet. „Wir setzen uns im Spielausschuss gleich nach dem Wochenende zusammen und besprechen die Staffeleinteilung“, sagte Thomas Leitert, der mit der Veröffentlichung der Ligen im Kreis 2018/19 für Mitte der Woche rechnet.