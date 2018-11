Den Tabellendritten überraschen

Handballer des PHC Wittenberge treffen morgen auf den MTV 1860 Altlandsberg II

von Oliver Knoll

30. November 2018, 03:40 Uhr

Mit zuletzt zwei Auswärtssiegen in Eberswalde und Eichstädt haben die Handballer des PHC Wittenberge ihr Punktekonto ausgeglichen und sich etwas nach oben in das Tabellen-Mittelfeld in der Verbandsliga Nord gearbeitet. Beim morgen anstehenden ersten Heimspiel seit sechs Wochen wartet auf die Prignitzer aber eine schwere Aufgabe: Sie treffen um 17 Uhr in der OSZ-Halle auf den drittplatzierten MTV 1860 Altlandsberg II.

„Das Spiel gegen Altlandsberg wird ein harter Brocken. Wir werden uns im Vergleich zu den letzten beiden Spielen schon nochmal steigern müssen, um Zählbares zu ernten. Ich sehe Altlandsberg aufgrund der derzeitigen Tabellenkonstellation in der Favoritenrolle“, meinte PHC-Spielertrainer Martin Hückel zu der bevorstehenden Aufgabe. Seiner Meinung nach werden die Gäste davon zehren, dass die zweite Vertretung des MTV 1860 einige Zeit in der Brandenburgliga gespielt hat. Und der Mix mit jungen Spielern bringt den Altlandsbergern momentan einen guten 3. Platz.

Fünf Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen stehen auf dem Konto der MTV-Reserve. Die bislang erfolgreichsten Werfer sind Tom Halfpap mit 44 Treffern und Paul Gronwald, der 43 Tore erzielte. Dem Duo folgt als drittbester Schütze Maximilian Rahn (30.).

„Ich hoffe, dass wir das Spiel lange spannend halten können, um dann vielleicht in der Schlussphase mit einer vollen Halle im Rücken eine Überraschung zu schaffen“, sagte Martin Hückel. Für den es im Vorfeld der Partie personell nicht so rosig aussieht. Denn mit Christoph Böcker, Markus Walter, Konrad Naumann und Sebastian Könning fehlen den Wittenbergern aus verschiedenen Gründen gleich vier Akteure.

Die PHC-Reserve bestreitet morgen in der OSZ-Halle das Vorspiel. Das Team trifft in der Kreisliga des Spielbezirks A um 14.30 Uhr auf die Flying Foxes Fehrbellin.