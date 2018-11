Fussball : Den Sieg eingewechselt

Perleberger Landesligakicker gewinnen 3:2 in Premnitz

von Torsten Gottschalk

12. November 2018, 08:00 Uhr

Dank einer ganz starken zweiten Halbzeit hat der SSV Einheit Perleberg im Spiel der Fußball-Landesliga Nord am Samstag beim TSV Chemie Premnitz einen 3:2 (1:1)-Auswärtssieg gelandet. Mit dem zweiten Saisonerfolg gaben die Rolandstädter zugleich die Rote Laterne des Tabellenschlusslichts wieder an Prignitzkonkurrent Pritzwalk zurück. „Es war ein packendes, intensives Spiel und ein hochverdienter Sieg für uns“, fand Einheit-Coach André Schutta und lieferte gleich die Begründung dafür: „Wir hatten in der zweiten Halbzeit wohl 90 Prozent Spielanteile, haben Druck gemacht und einfach mehr investiert. Selbst nach dem 2:2 waren wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden und haben mit offenen Visier agiert.“

Die frühe Führung des TSV durch Mario Delvalle Silvas Abstauber (6.) egalisierte Lewin Neukirch mit einer feinen Einzelleistung kurz vor der Pause. Auch durch die erneute Führung der Chemiker durch Elias Große („Der stand ungelogen fünf Meter im Abseits.“ – Anm. Schutta) in Minute 58 ließen sich die Perleberger nicht aus der Fassung bringen. „Wir haben uns kurz geschüttelt und dann ging’s weiter“, so der SSV-Coach, der zudem mit seinen Einwechslungen ein glückliches Händchen bewies. Denn erst schob der kurz zuvor ins Spiel gekommene Florian Plog den Ball aus dem Gewühl heraus zum 2:2 ins Premnitzer Tor (79.) und nur vier Minuten später bewies der für Neukirch eingewechselte Brian Strauch in einer ähnlichen Situation kühlen Kopf und markierte den 3:2-Siegtreffer.

Ein Extra-Lob vom Coach erhielt Jarno Hesse, der diesmal für den pausierenden Kevin Torster im Perleberger Kasten stand. „Jarno hat uns beim Stand von 2:2 mit einer Weltklasseparade, als er den Ball aus dem Winkel gekratzt hat, im Spiel gehalten.“