Tischtennis : Den großen Wurf knapp verpasst

Prignitzer schlagen sich bei 47. Auflage des Eisenbahnerturnier der Tischtennisabteilung des ESV Wittenberge trotzdem wacker

von Torsten Gottschalk

04. Juli 2018, 06:14 Uhr

Bei der 47. Auflage des Wittenberger Eisenbahnerturniers im Tischtennis standen die Gewinner gut neun Stunden nach der Eröffnung fest. Die Siegerpokale sicherten sich Patrycja Cieplowski (Hagenow/Nachwuchs), Sebastian Gatzke (VfL Schwerin/Allgemeine Klasse), Klaus Birkner (TTV Taucha/Senioren I) und Horst Avemaria (Hagenow/ Senioren II).

Mehr als achtbar schlugen sich auch die Prignitzer Teilnehmer. Auch wenn in keiner der vier Altersklassen ein Akteur aus dem Kreis ganz oben auf dem Treppchen stand, sind die dritten Plätze von Alexander Krüger (ESV Wittenberge/Allgemeine Klasse), Steffen Werkis (Pritzwalker SV/Senioren I) und Klaus Wendekamm (ESV Wittenberge/Senioren II) sowie Rang zwei für Ludwig Garlin (Groß Pankow/Jugend) durchaus bemerkenswert.

Insgesamt 82 Aktive aus 20 Vereinen und fünf Bundesländern fanden zum Turnier des ESV Wittenberge den Weg in die OSZ-Halle. Das waren zwar gleich drei Dutzend weniger als noch im Vorjahr, doch für den Zeitplan durchaus verträglicher. „Mit der Beteiligung konnten wir sehr gut leben. Das Niveau war in allen Altersklassen recht gut“, zeigte sich Mitorganisator Klaus Wendekamm dann auch zufrieden.

In der Allgemeinen Klasse erreichten gleich sieben Prignitzer nach der Vorrunde das Achtelfinale. Für den ganz großen Wurf reichte es aber nicht ganz. So zog Alexander Krüger im Halbfinale nach dem 8:11 im fünften Satz gegen Steven Grzybek (TSV Chemie Premnitz) den Kürzeren. Marcel Kraft vom Pritzwalker SV hatte den späteren Turniersieger Sebastian Gatzke am Rand einer Niederlage, verlor aber den fünften Satz mit 10:12 und das Spiel um Platz drei gegen Krüger anschließend mit 1:3.

Auch beim gut besetzten Turnier der Senioren I (Ü 40) war das Niveau hoch. Verdienter Sieger wurde Klaus Birkner, der im Finale Jörg Markus (SSV 80 Gardelegen) mit 3:1 bezwang. Der Arm amputierte Markus, mehrfacher Medaillengewinner bei Deutschen Meisterschaften für Spieler mit Behinderungen, hatte sich im Halbfinale gegen Steffen Werkis vom Pritzwalker SV mit 3:1 durchgesetzt.

Bei den Senioren II (Ü55) waren nur acht Spieler am Start, die im Modus Jeder-gegen-jeden spielten. Mit jeweils nur einer Niederlage sicherte sich Horst Avemaria auf Grund des besseren Satzverhältnisses (20:6) Platz eins vor Uwe Neper (TSG Ludwigslust/19:12). Dritter wurde Klaus Wendekamm.

Jeweils zehn Partien hatten die Nachwuchsspieler zu absolvieren. Als einzige der elf Teilnehmer blieb Patrycja Cieplowski ohne Niederlage. Als bester Prignitzer belegte Ludwig Garlin aus Groß Pankow (8:2 Siege) hier einen guten zweiten Platz.

„Das Turnier ist top gelaufen. Ein Dank geht noch einmal an die Turnierleitung um Dennis Schwarz. Sie hat das Turnier sehr gut über die Bühne gebracht. Von den Gästen, auch von den Neulingen aus Letzlingen, habe ich durchweg ein positives Echo erhalten“, vergaß Klaus Wendekamm nicht, sich bei den Machern im Hintergrund zu bedanken.