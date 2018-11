Tony Arjen Daugals ruft dauerhafte Spendenaktion für SFC Swakopmund ins Leben / Unterstützung für rund 140 Nachwuchskicker

von Oliver Knoll

02. November 2018, 22:38 Uhr

„Uns geht es gut genug, dort fehlt es an den einfachsten Sachen“ – Tony Arjen Daugals, leidenschaftlicher Anhänger des FC Bayern München und des FSV Veritas Wittenberge/Breese, hat noch immer Kontakt nach Afrika. Im Frühjahr absolvierte er ein dreimonatiges Praktikum beim SFC Swakopmund in Namibia. Dort rief er damals direkt im Anschluss eine Spendenaktion ins Leben, um dem Fußballnachwuchs unter die Arme zu greifen.

Daraus wird jetzt eine ständige Spendenaktion für die Einrichtung in Swakopmund. Dafür wurde ein Spendenkonto bei der Sparkasse Prignitz eingerichtet. Außerdem gibt es eine Bezahlmöglichkeit über Paypal. Die Aktion läuft unter dem Namen „Dein Ball für Namibia“. Bis Mitte dieser Woche wurden bereits rund 630 Euro gespendet.

„Das Motto ,Dein Ball’ ist nur ein Oberbegriff. Da hängt viel mehr dran. Sportbekleidung, verschiedene Materialien für das Training sowie Unterstützung bei der Versorgung und der Nachmittagsbetreuung der Talente“, erläutert Tony Arjen Daugals. Wie dringend so eine Hilfe ist, erfuhr der 26-Jährige während seines Praktikums. Seine Hauptaufgabe damals bestand darin, das Training der Kids zu leiten und sie auf Turniere zu begleiten. Damals betreute er gleichzeitig die U7- und die U9-Mannschaften, die teilweise ihre Spiele parallel austrugen. Der Prignitzer stellte fest, dass die jungen Fußballer mit Begeisterung bei der Sache sind, es ihnen aber halt am ein oder anderen Ausrüstungsgegenstand mangelt.

Rund 140 Kinder und Jugendliche von den Bambini bis zur U17 sind beim SFC Swakopmund aktiv. „Viele afrikanische Fußballspieler spielen in den europäischen Top-Ligen. Die Talente träumen davon, diesen Sprung auch zu schaffen. Deshalb möchte ich sie auf diesem Weg unterstützen“, erklärt Tony Arjen Daugals. Und er fügt hinzu: „Wenn ich hier mal beim Training des Pritzwalker FHV oder von Veritas Wittenberge bin und sehe, was die allein an Bällen haben…davon können die in Swakopmund nur träumen. Da kommt zum Beispiel der Wasserhahn zum Trinken aus der Erde.“

Bei der Aktion werden übrigens Geldspenden bevorzugt. Sachspenden sind eher problematisch, weil nicht garantiert werden kann, dass sie auch wirklich ankommen. „Mit Geld kann man am meisten machen, gerade wenn man jemanden kennt, der vor Ort ist und Sachen einkaufen kann. Ich stehe ständig in Kontakt mit Swakopmund“, sagt Daugals, der in diesem Jahr seine dreijährige Ausbildung zum Sport und Event Manager Assistenten erfolgreich abgeschlossen hat.

Geld für die Aktion soll auch ein Fußballereignis in der Prignitz bringen. Am 26. Januar veranstaltet der FC Bayern-Fan-Club Pritzwalk 09, den Tony Arjen Daugals vor nun bald zehn Jahren gründete, in der Quandthalle den Pritzwalker Winter-Cup 2019. Ein Teil der Einnahmen des Fußball-Freizeitturniers wird an „Dein Ball für Namibia“ gespendet.

Das alles soll dabei helfen, dass in Swakopmund einmal eine richtige Fußballschule entsteht. Gut ausgestattet. Auch mit Personal. Derzeit betreuen ein Haupttrainer und mehrere Praktikanten die Nachwuchskicker. Wie es weitergeht und weitergehen könnte, davon will sich Tony Arjen Daugals bald wieder selbst ein Bild machen. Im kommenden Frühjahr wird er selbst wieder nach Namibia fliegen. Zu seinen Fußballfreunden in Swakopmund.