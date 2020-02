fussball : Chancenverwertung als Manko

Fußballer vom SSV Einheit Perleberg überwintert in der Landesliga Nord auf einem Nichtabstiegsplatz

von Torsten Gottschalk

01. Februar 2020, 03:47 Uhr

„Das Gute ist, dass wir über dem Strich stehen“, meint Maik Arndt, Trainer der in der Landesliga Nord spielenden Fußballer des SSV Einheit Perleberg, mit Blick auf die Tabelle der Hinrunde. Nach 15 Saisonspielen belegen die Rolandstädter mit 13 Punkten (3 Siege, 4 Unentschieden, 8 Niederlagen) und 19:35 Toren Platz 14, liegen damit fünf Punkte vor den Abstiegsrängen.

Trotz der sicher unbefriedigenden Platzierung und der Anzahl an Punkten ist Arndt aber nicht ganz unzufrieden. „Wir haben zum Ende hin unsere anfänglichen Schwierigkeiten in den Griff bekommen“, spielt der 48-jährige Coach, der das Team zusammen mit Kevin Torster vor der Saison vom Duo André Schutta/Stefan Prüfer übernahm und erstmals in seiner Karriere auf der Trainerbank Platz nahm, auf die Probleme seiner Mannschaft an. Die hatte in den ersten Spielen die Gegner gleich nach der Halbzeitpause mehrfach zu Gegentoren „eingeladen“.

Spielerisch habe die Mannschaft im weiteren Saisonverlauf aber zugelegt. Die letzten drei Spiele in Schwedt (1:1), daheim gegen Schwarz-Rot Neustadt (3:2) und bei Schlusslicht Grün-Weiß Brieselang (1:1) blieb der SSV sogar unbesiegt.

Unterm Strich hätten es aber sicher ein paar Punkte mehr sein müssen. Der SSV-Trainer denkt da unter anderem an die 0:1-Pleiten bei Hansa Wittstock und beim SV Babelsberg 03 II oder daheim gegen Fortuna Babelsberg. „Diese Spiele hätten wir nie verlieren dürfen.“ Punktverluste wie diese schob der Coach aber auch der durch Verletzungen ausgedünnten Personaldecke zu.

Gegen in der Tabelle oben platzierte Teams konnte Einheit laut Trainer oftmals gut dagegenhalten. Außer daheim gegen Spitzenreiter Fortuna Glienicke (1:4) oder den SV Zehdenick (0:4). „Zehdenick war für mich das spielerisch beste Team der Liga“, mein Arndt rückblickend.

Der frühere Perleberger Mittelfeldakteur sieht vor allem im Offensivspiel des SSV weiter Nachholbedarf. Seiner Meinung nach fehle dem Team häufig noch die nötige Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor. Denn mit nur 16 Treffern hat Einheit nach den Kellerkindern Brieselang (15) und Hennigsdorf (6) die drittschlechteste Bilanz in dieser Kategorie. Dem Coach zufolge war die mangelnde Chancenverwertung mitverantwortlich für die Torflaute. Bezeichnend ist, dass Innenverteidiger Frederik Töpfer derzeit mit fünf Treffern bester Torschütze bei Einheit ist. Dahinter folgt Martin Behrend (4), der zusammen mit Torwart Jarno Hesse und Lukas Scharpenberg bisher alle Spiele bestritten hat.

Neben Töpfer („Er hat eine gute Hinserie gespielt.“) findet Maik Arndt auch lobende Worte für Stephen Wiede, der vor der Saison aus Gülitz kam. „Stephen hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten gut in die Mannschaft rein gekämpft.“

In der zweiten Halbserie wollen die Perleberger ihr Saisonziel „Klassenerhalt“ so früh wie möglich perfekt machen. „Ich erwarte eine klare Steigerung. Wichtig ist natürlich ein guter Start in die Rückrunde“, weiß auch der Einheit-Trainer, dem mit den Rückkehrern Patrick Mostaller (SV Groß Buchholz) und Lukas Blumenthal (Putlitzer SV) in der zweiten Halbserie zwei weitere Alternativen zur Verfügung stehen. Auch Lewin Neukirch und Christian Becken wollen nach überstandenen Verletzungen wieder voll angreifen. Dagegen wird William Richart wohl für den Rest der Saison ausfallen.

Nach dem ersten Testspiel gegen den Brandenburgligisten MSV Neuruppin (0:3) spielt der SSV Einheit in der Vorbereitung daheim noch gegen den mecklenburgischen Landesklassevertreter SV Stralendorf (1. Februar/14 Uhr), den SV Liesten 22, Spitzenreiter der Landesklasse 1 in Sachsen-Anhalt (9. Februar/ 13 Uhr) und beim Tabellenführer der Landesklasse IV in Mecklenburg-Vorpommern, der SG 03 Ludwigslust/Grabow. Mit dem Heimspiel gegen den FC Concordia Buckow/ Waldsieversdorf am 22. Februar (15 Uhr) beginnt für die Perleberger dann wieder der Ligaalltag.