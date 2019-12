Eisstockschießen : Wintersport auf’m Schuhmarkt

Parchimer Firmenmeisterschaft im Eisstockschießen war voller Erfolg / Schlittschuh-Vergnügen noch bis zum 5. Januar

von Thomas Zenker

22. Dezember 2019, 00:00 Uhr

Der Andrang auf der Eisbahn ist auch im 15. Jahr ungebremst. Bei (fast) jedem Wetter kann man auf dem Schuhmarkt kleinen und großen Schlittschuhläufern zuschauen. Ohne Kufen wagten sich in der vergangenen Woche die Teilnehmer der Firmenmeisterschaft im Eisstockschießen auf das Eis. An vier Tagen kämpften 40 Mannschaften in vier Vorrunden-Gruppen um die Qualifikation zum großen Finale der besten Acht.

Am Final-Abend herrschte bei bestem Wettkampf-Wetter Super-Stimmung auf der Eisfläche und hinter der Bande. Der Umgang mit dem knapp drei Kilo schweren Sportgerät sowie die Regeln waren dem Gros der Teilnehmer bekannt. Entweder aus der Vorrunde, oder weil sie schon in den vergangenen Jahren dabei waren. Ein heißer Kandidat für das Siegerpodest war das Team von Weko Bau. Im vergangenen Jahr Zweiter, hatten die Männer auch diesmal einen Platz in der Endrunde ergattert. Und sie hatten auch wieder ihre beiden Feuer-Tonnen mitgebracht, die auf der Eisbahn Lagerfeuer-Stimmung verbreiteten. „Wir wollen schon so weit wie möglich kommen, am besten ins Finale“, war das Motto im Team von Ticket Online. „Aber in erste Linie soll es Spaß machen“, so die vier Frauen und ein Mann, die in ihren Eishockey-Trikots Hingucker waren. Sie legten los wie die Feuerwehr und ließen sich auch im Duell gegen den Vorjahreszweiten nicht aufhalten. Jubelnd zog die Mannschaft in die Runde der besten Vier ein, hatte da aber ihr Pulver schon verschossen. Gegen das Zahnarzt-Team Gewert im Halbfinale hieß es am Ende 0:13 und im Duell um den Bronzerang gegen die Firma Morgenstern gar 0:18. Zahnarzt Jan Gewert und „sein Frauen“ starteten am frühen Abend mit einer Niederlage, hatten aber danach die glücklicheren Händchen und standen im Finale. Gegner waren die Jungs der Debeka Versicherung, die mit einem Sieg gegen die „Morgensterne“ den Endkampf erreichten. Dieses Final-Duell war spannend bis zum letzten Wurf. Erst legten die Versicherer mit 3:0 Punkten vor und nach einer Nullnummer im zweiten Durchgang konterte das Gewert-Team mit 5:0. Den letzten Eisstock platzierte René Tlotzeck im Ziel, sicherte damit erneut ein 3:0 für das Debeka-Team, das mit 6:5 gewann. Nach dem Siegerfoto wurde in lustiger Runde noch mit einem heißen Punsch oder Glühwein – natürlich in Mehrwegbechern – angestoßen.

Das Treiben auf der Parchimer Eisbahn verspricht über die Feiertage noch einige Höhepunkte. Am Heiligabend wird ab 11.15 Uhr eine Bläsergruppe weihnachtliche Weisen zum Besten geben und die Pferdekutsche mit dem Weihnachtsmann vorfahren. Da der Turm am Brauhaus zurzeit nicht zugänglich ist, werden die Bläser auf der Eisbahn Stellung beziehen. Am Sonnabend, dem 28. Dezember, kommen Aprés-Ski-Fans auf ihre Kosten. Ab 20 Uhr steigt auf dem Schuhmarkt die Party. Als Live-Band begleitet „SanderCover“ die Gäste durch den Abend.

Das Schlittschuh-Vergnügen geht noch bis zum 5. Januar 2020 weiter.