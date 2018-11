70.3 Ironman : Versöhnlicher Jahresabschluss

Chris Martin qualifiziert sich zum dritten Mal in Folge für 70.3 Ironman-WM

von Thomas Zenker

29. November 2018, 23:29 Uhr

Jetzt hat es doch noch geklappt. Der Parchimer Ausdauersportler Chris Martin qualifizierte sich beim Rennen der Ironman-Serie in Xiamen (China) für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Nizza an der Coté de Azur. Es war nach einigen Rückschlägen im Verlaufe des Jahres ein versöhnlicher Saisonabschluss für Martin.

„Mein Saisonauftakt im Mai verlief fast optimal mit Platz zwei bei der Landesmeisterschaft im Duathlon und dem Sieg beim Büchener Triathlon“, erinnert sich der Parchimer. Dann aber passierte ein Arbeitsunfall und eine Knie-OP war erforderlich. Der geplante Start bei der Ironman-WM in Südafrika rückte plötzlich in weite Ferne. Die Operation verlief gut, die anschließende Physio auch und das Training konnte wieder beginnen. Der WM-Termin rückte näher und Chris Martin hatte schon fast die alte Form erreicht. „Wir Triathleten sind schon ein bisschen verrückt“, sagt der Sportler über sich selbst. Doch seinem Ehrgeiz war es zu verdanken, dass der WM-Start in Port Elizabeth wieder ins Visier rückte. Als es soweit war, der Parchimer hatte sich schon vor Ort mit den Gegebenheiten vertraut gemacht, fing er sich einen Infekt mit Fieber ein und musste am Wettkampfmorgen den Start aus gesundheitlichen Gründen absagen. „Die Entscheidung fiel mir sehr schwer, aber es ging einfach nicht“, erinnert sich Martin, der aber zwei Wochen später den Entschluss fasste, die Saison nicht so zu beenden.

Also startete er ein weiteres Trainingsprogramm. Ziel war die Teilnahme am 70.3 Ironman in Xiamen, wo er sich die Quali für die WM 2019 sichern wollte. Seine Vorbereitung lief wie geplant und am 18. November ging es 8.15 Uhr Ortszeit zum Schwimmen (1,9 km) ins Meer. Nach 29:29 Minuten wechselte er aufs Rad und fuhr die 90 Kilometer in 2:21 Stunden, was ein Schnitt von 38,3 km/h bedeutete. Damit verbesserte er sich von Platz 17 nach dem Schwimmen auf Rang drei. Jetzt schnürte er die Laufschuhe und nahm die Halbmarathonstrecke (21 km) in Angriff. Es lief nicht wie geplant, denn es machten sich alte muskuläre Probleme bemerkbar. „Ich musste mich entscheiden, wieviel Risiko ich eingehen wollte“, erinnert sich der Athlet. Er entschied sich dafür, etwas Tempo herauszunehmen, erreichte aber immer noch einen Schnitt von 4:39 Minuten pro Kilometer. Nach 4:38,07 Stunden erreichte der Parchimer den Zielbogen und zwar als Fünfter in seiner Altersklasse direkt für Nizza qualifiziert. „Ich danke meinen Sponsoren, meiner Frau Andrea, meinen Eltern sowie den Radgiganten vom SV Groß Laasch und den TriSportlern Schwerin für die Unterstützung“, so ein zufriedener Chris Martin.