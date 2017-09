Parchimer SV Handball : Senioren gehen in der Weststadt aufs Parkett

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Der Punktspielbetrieb 2017/18 beginnt für die Handballer des Parchimer SV in einer Woche. Schon heute Abend laden die Handballsenioren des Vereins zur Saisoneröffnung zum Mitternachtsturnier von 18 bis 24 Uhr ein. Gespielt wird in der Sporthalle Weststadt um den „Parchimer Senioren-Cup“. Unter anderem haben Mannschaften aus Crivitz, Plau, Teterow und Matzlow-Garwitz zugesagt. Die Handballer hoffen natürlich, das einige Besucher den Weg in die Halle finden. Für das leibliche Wohl wird durch das Catering-Team des Parchimer SV gesorgt.