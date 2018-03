Handball Bezirksliga West : Plauer Handballfrauen siegen gegen Tabellenführer Crivitz

von Thomas Zenker

12. März 2018, 23:48 Uhr

Im Spitzenspiel der Handball-Bezirksliga West der Frauen setzte sich der Plauer SV in der Klüschenberghalle gegen Tabellenführer SV Crivitz mit 24:17 (8:11) durch und steht jetzt ganz oben.

In den ersten zehn Minuten konnten die Plauerinnen keinen Treffer werfen und es stand 0:2. Nach dem 3:3-Ausgleich verlief die Partie weiter schleppend, ehe sich die Crivitzerinnen bis zur Pause auf 11:8 absetzten. In der zweiten Halbzeit gelang den PSV-Frauen eine Aufholjagd und nach 40 Minuten ging der Gastgeber durch den Treffer von Jessica Spiegelberg mit 14:13 in Front. Die Gäste waren jetzt von der Rolle und Plau konterte mit Johanna Weber (2) und Spiegelberg (3) zur 18:13-Führung. Mit einem fantastischen Ergebnis von 24:17 konnten die Plauer Damen zufrieden das Feld verlassen.