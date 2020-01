Volleyball Regionalliga Nord Frauen : Parchimerinnen wollen mit einem Heimsieg ins neue Jahr starten

1. VC Parchim empfängt morgen SV Warnemünde zum ersten Rückrunden-Duell

von Thomas Zenker

02. Januar 2020, 00:00 Uhr

Die Volleyballerinnen des 1. VC Parchim und SV Warnemünde müssen in der Regionalliga Nord als einzige Mannschaften schon am ersten Wochenende des neuen Jahres ans Netz. Und zwar morgen ab 16 Uhr in der Sporthalle Am Fischerdamm.

Beide Teams trennen nur zwei Tabellenplätze, Parchim ist aktuell Fünfter und die Ostseestädter auf Rang sieben. Allerdings haben die SVW-Frauen zehn Punkte weniger (11) auf dem Konto als Parchim. Im September 2019 zum Saisonauftakt setzten sich die Spielerinnen um Trainerin Janine Carli mit 3:1 Sätzen durch. Einen Sieg hat der VC Parchim auch im Rückspiel auf dem Schirm.

Nach zuletzt drei Niederlagen am Stück (2:3 gegen Greifswald und WiWa Hamburg sowie 1:3 gegen Tabellenführer VC Norderstedt) wollen sich die VCP-Frauen morgen mit einem Sieg belohnen. Gelingt das Vorhaben klettern die Parchimerinnen wieder auf den dritten Tabellenplatz. Außerdem könnte die Mannschaft ihre Heimbilanz etwas aufpeppen. Denn bis jetzt holte Parchim elf Punkte in fremden und zehn in der heimischen Fischerdammhalle.

Einschließlich des morgigen Spiels können sich die Volleyballfreunde noch auf fünf Heimauftritte des 1. VCP in dieser Saison freuen.