Volleyball Landesliga West FRauen : Parchimerinnen verteidigen mit Siegen Tabellenführung

von Thomas Zenker

03. Oktober 2018, 23:58 Uhr

Die Landesliga-Volleyballerinnen des 1. VC Parchim schwimmen weiterhin auf der Erfolgswelle. In Rostock knüpfte die Mannschaft von Trainer Frank Munzig an die guten Leistungen des ersten Spieltages an, bezwang den SV Hafen Rostock sowie den SV Warnemünde IV jeweils in drei Sätzen und ist nach wie vor Tabellenführer. Dabei waren die Voraussetzungen zum Auswärtsspieltag gar nicht so rosig. Drei Stammspielerinnen, darunter Spielführerin Nastja Flörke fehlten erkrankt. So reisten gerade mal acht Mädels an die Ostsee.

Gegen die ebenfalls junge Mannschaft des SV Warnemünde lieferten die Parchimerinnen ein solides Spiel ab und gewannen mit 3:0 (25:21, 25:20, 25:16). Im zweiten Spiel traf das VCP-Team auf die erfahrenen Spielerinnen des SV Hafen Rostock. Dieser Gegner war deutlich schwerer zu bespielen. Aber die Mädchen lieferten eine couragierte Mannschaftsleistung ab, waren von Beginn an konzentriert. „Trotzdem ragte die starke Leistung von Selina Schröder noch heraus“, so der Coach. Positiv stimmt auch der Kurzeinsatz der zwölfjährigen Tara Stenzel, die sichtlich aufgeregt war und trotzdem sofort ins Spiel fand.

Der nächste Spieltag findet erst am 27. Oktober statt. Dann empfangen die Parchimerinnen in der heimischen Fischerdammhalle die Schweriner Vertretungen des SV Einheit und des Landesleistungszentrums.