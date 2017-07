1. VC Parchim : Parchimerin holt zwei Landesmeistertitel

vergrößern 1 von 1 Foto: Thomas Dieckemann 1 von 1

In Greifswald-Eldena am Ostseestrand flogen am vergangenen Wochenende die Bälle. Im Rahmen des „Gryps-Computer Beachcup“ fanden die Landesmeisterschaften im Beachvolleyball in den Altersklassen U19, U18, U17 sowie U15 statt. Sowohl in der U17 am Sonnabend als auch bei der U18 am Sonntag setzte sich das Duo Leonie Dieckemann (1. VC Parchim) und Anna Lena Vogel (Schweriner SC) souverän durch und qualifizierte sich in beiden Altersklassen für die Deutsche Meisterschaft vom 14. bis 16. August in Magdeburg am Barleber See (U17) und vom 28. bis 30. Juli in Haltern am See (NRW). Das Landesmeister-Team fand sich zusammen, weil sich beide Mädchen auf den Bundespokal Beach (21./22. Juli in Damp bei Kiel) vorbereiten und derzeit jeweils keine Spielpartnerin hatten.

Als Parchim-Schweriner Duo mischten sie die gesamte Konkurrenz auf. In der U17 waren 22 Teams am Start in der U18 nur sechs. In beiden Endspielen setzten sich Dieckemann/Vogel gegen die Parchimerinnen Selina Schröder und Frieda Simoneit durch. Das Vizemeister-Duo vom 1. VC Parchim nimmt nächste Woche ebenfalls am Bundespokal in Damp teil.

Der 1. VCP hatte in der U15 ebenfalls ein Team am Start, das am Ende Dritter wurde. In dieser Altersklasse wurde in einem neuen Modus gespielt. Sechs Mädels hören zu einem Team, zwei davon traten zunächst in zwei Duellen als klassisches Beach-Duo an, danach gab es noch ein Match Vier gegen Vier. Die drei Ergebnisse führten zur Endplatzierung.

Die Parchimer Volleyballer sind stolz auf die Erfolge ihrer Mädels, die es in die Landesspitze schaffen, obwohl es in der Kreisstadt keine richtigen Trainingsmöglichkeiten für Beachvolleyball gibt.

von Thomas Zenker

erstellt am 11.Jul.2017 | 22:03 Uhr