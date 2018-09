Fußball Landespokal 2. Runde : Parchim strebt Pokalüberraschung gegen Verbandsligist SV Pastow an

von Thomas Zenker

06. September 2018, 23:27 Uhr

Mit drei Siegen in Folge haben sich die Landesliga-Fußballer des SC Parchim zuletzt in der Liga und im Pokal in starker Form präsentiert. Am Sonntag ab 14 Uhr sind die Männer um die beiden Trainer Jörn Münzel und Andreas Nath in der zweiten Landespokalrunde gefordert. Der SC Parchim empfängt den SV Pastow im Stadion am See und rechnet mit einer gut besetzte Zuschauertribüne.

Die Parchimer erreichten die zweite Pokalrunde mit dem 2:1-Erfolg beim Landesliga-Rivalen Lübzer SV. Diesmal steht der Mannschaft ein höherklassiger Verein gegenüber. Die Randrostocker spielen in der Verbandsliga und gehören zu den Anwärtern auf einen vorderen Tabellenplatz. Zurzeit sind die Gäste Vierter. Allein deshalb gehen die Pastower als klarer Favorit in die Partie. In der Liga verloren die Gäste zwar zuletzt beim MSV Pastow mit 2:3. In den ersten beiden Punktspielen machte des Team jedoch mit zwei klaren Siegen gegen den FC Mecklenburg Schwerin (3:0) und TSV Bützow (5:0) auf sich aufmerksam. Die zweite Pokalrunde erreichte Pastow nach einem 8:1-Erfolg beim Wittenburger SV (Landesklasse IV).

Im vergangenen Pokaljahr erreichte Parchim mit einem 2:0-Sieg in Goldberg die zweite Runde, schied dort aber knapp mit 0:1 gegen den Doberaner FC aus. In diesem Jahr wollen die Gastgeber dem Favoriten ordentlich Paroli bieten und jede sich bietende Chance nutzen, um vielleicht für eine Überraschung zu sorgen. Dagegen spricht aber auch die Pokalbilanz der Gäste. Sie erreichten im Vorjahr mit Siegen gegen den Tribseeser SV, FC Schönberg und Malchower SV das Achtelfinale. Dort war nach dem 0:2 gegen den Torgelower FC Schluss.