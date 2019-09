Volleyball Regionalliga Nord : Parchim startet an der Ostsee in die Regionalliga

Volleyball-Frauen des 1. VC Parchim beginnen Regionalligasaison mit einem MV-Derby

von Thomas Zenker

08. September 2019, 00:00 Uhr

Am kommenden Wochenende starten die Volleyballerinnen des 1. VC Parchim in die Regionalligasaison. Dazu gehen sie auf Reisen an die Ostsee zum ersten MV-Derby der Serie beim SV Warnemünde. Das Auftakt-Duell wird am Sonnabend um 14.30 Uhr in der Ospa-Arena in Rostock angepfiffen.

Die Heimspiele, noch in diesem Jahr können sich die Volleyballfreunde auf fünf freuen, finden wie gehabt Sonnabends, 16 Uhr, in der Sporthalle Am Fischerdamm statt. Dort werden die Zuschauer viele bekannte Gesichter auf dem Spielfeld wiedersehen. So werden auf der Trainerbank Janine Carli sowie VCP-Präsident und Mannschaftsverantwortlicher Thomas Dieckemann Platz nehmen. Co.-Trainerin Tanja Joachim wird als Zuspielerin Regie im Parchimer Spiel führen. Fest im Kader sind die jetzt die beiden Nachwuchsspielerinnen Frieda Simoneit und Selina Schröder. Neu zur Mannschaft gestoßen, ist Lisa Schulmeister. Sie beendete im Sommer ihre sportliche Karriere als Zweitliga-Spielerin bei den Stralsunder Wildcats. Die Mittelblockerin kennt die Fischerdammhalle noch aus den Zeiten, als Parchim (in Kooperation mit dem Schweriner SC) in der 2. Bundesliga spielte und sie Teil der Mannschaft war.

Die VCP-Damen stehen seit einiger Zeit wieder im Training. „Es ist allerdings schwer, alle ans Netz zu bekommen“, so Janine Carli. Die meisten Spielerinnen müssen Ausbildung oder Beruf sowie Familie unter einen Hut bringen. Aber das kenne sie ja schon aus der vergangenen Saison. Und da ist es bekanntlich gut gegangen, nämlich am Ende mit Platz zwei in der Staffel Nord. Ohne ein Vorbereitungsturnier geht es am Sonnabend zum Auftaktduell an die Ostsee. Ob es ein Sprung ins kalte Wasser wird, wird sich zeigen.

In der jüngsten Begegnung in Warnemünde (9. März 2019) setzten sich die Parchimerinnen mit 3:1 Sätzen durch. In der Vorsaison hatte der VC Parchim aber das Heimspiel am Fischerdamm mit 2:3 verloren. Die Warnemünderinnen holten vergangene Woche den dritten Platz bei einem Turnier des Marzahner VC.

Kader des 1. VC Parchim

Kitty Abrutat Mittelblock

Janine Carli Universal

Josephine Claus Libero

Leonie Dieckemann Außen/Diag.

Eva Gau Außen /Libero

Lisa Helmecke Außen

Tanja Joachim Zuspiel

Antje Markert Mittelblock

Lisa Neupauer Universal

Pauline Pontow Außen

Selina Schröder Mitte/Außen

Lisa Schulmeister Mittelblock

Frieda Siemoneit Außen

Sophie Zimmermann Außen

Trainerin: Janine Carli

Co.-Trainerin: Tanja Joachim

Mannschaftsverantwortlicher: Thomas Dieckemann