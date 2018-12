1. Volleyball Club Parchim : Mini-Kader holt Turniersieg

Parchimer U14-Volleyballerinnen gewinnen zweite Runde der Landesmeisterschaft in Schwaan und stehen im Finale

von Thomas Zenker

12. Dezember 2018, 23:35 Uhr

Die Volleyballerinnen der Altersklasse U14 des 1. VC Parchim erkämpften in Schwaan den Sieg in der zweiten Runde der Landesmeisterschaft und stehen damit in der Endrunde, die Ende Januar 2019 ausgetragen wird. Das war vorher gar nicht zu erwarten. Denn den Trainerinnen Relana Derrath und Jenny Krüger standen nur vier Spielerinnen zur Verfügung, also war die Reservebank leer. „Die Mädels haben das richtig gut gemacht und vor allem durchgehalten“, sind beide Trainerinnen stolz.

Das Auftaktspiel der Parchimerinnen gegen den VV Bergen war voller Spannung, endete aber mit einer Niederlage. Den ersten Satz gewann Parchim mit 29:27 und verlor den zweiten ebenso knapp mit 25:27. „Ich hatte beim 24:23 Satzball und hab ihn verhauen“, ist sich Tara Stenzel bewusst, den vielleicht entscheidenden Fehler gemacht zu haben. Denn im Tie-Break holten sich die Rüganerinnen mit 15:11 den Spielsieg. Der gewonnene Satz gegen Bergen war am Ende entscheidend für den Turniersieg der Parchimerinnen, die mit 2:0-Siegen gegen Stralsund, Pampow und Schwaan nichts mehr anbrennen ließen. Bergen dagegen unterlag gegen Stralsund mit 1:2 und musste mit Platz zwei vorlieb nehmen.