Handball SV Matzlow Garwitz : Matzlower Jungs sind gut in die Saison gestartet

von svz.de

26. September 2018, 23:52 Uhr

Nachdem das zweite Matzlower D-Jugendteam um Trainer Andreas Haunschild unter der Woche das erste Heimspiel gegen den SSV Einheit Teterow überzeugend gewinnen konnte (21:10), legten die Jungs am vergangenen Sonnabend gegen den Güstrower HV nach und setzten sich nach einer 14:4-Halbzeitführung mit 20:11 Toren durch. Bei diesem Duell weihten die Matzlow/Garwitzer ihre neuen Trikots ein. Diese stellte die Concordia-Versicherungsagentur Christin Tiedtke zur Verfügung. Dafür sagen die Jungs und Trainer herzlichen Dank.

Da an dem Wochenende ein Doppelspieltag angesetzt war, standen die Handballer auch am Sonntag auf der Platte. Diesmal war die zweite Mannschaft der Mecklenburger Stiere der zu Gast, die besser in die Partie fanden und schnell mit 2:0 führten. Doch innerhalb von 60 Sekunden konnten Maxim Haunschild und Clemens Harm ausgleichen (2:2). Die Landeshauptstädter setzten sich erneut ab (3:7). Doch aufgrund einer guten kämpferischen Leistung und einem guten Fynn Schmidt im Matzlower Tor wurde eine 9:8-Halbzeitführung erkämpft. Im zweiten Durchgang merkte man einigen Spielern die körperlichen Anstrengungen des Wochenendes an. So warfen die Landeshauptstädter schnell wieder die Führung(9:13) und die Partie ging 13:20 verloren. Am Sonnabend treten die Matzlower Jungs auswärts bei der SG Banzkow/Leezen an.