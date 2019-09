Handball Bezirksliga West : Matzlower Jungs siegen gegen ESV Schwerin

von svz.de

10. September 2019, 00:00 Uhr

Die E- und D-Jugend-Handballer des SV Matzlow/Garwitz starteten erfolgreich in die Saison. Beide Teams gewannen zu Hause gegen ESV Schwerin. Die E-Jugend setzte sich schnell ab, hielt das Tempo hoch und führte zur Halbzeit mit 16:3. Auch die zweite Hälfte dominierten die Matzlower und fuhren auch ohne Wechselspieler mit 32:8 einen sehr deutlichen Sieg ein. Aufgrund einer starken Abwehr ließen die Matzlower D-Jungs in Halbzeit eins auch nur drei Gegentore zu (17:3) und gewannen am Ende deutlich mit 30:7.





MaGa D-Jugend: Yannek Köhler (Tor), Philipp Danneberg, Carlo Warnke, Moritz Elsner, Robin Reibstirn, Bjarne Jacobi, Elias Hinz, Chris Rave, Jerry Madaus, Phil Krull, Cedric Hopf, Tom Hahn; MaGa E-Jugend: Til Walter (Tor), Elias Hinz, Tom Hahn, Joe Gatzke, Paul Bölk, Enrico Harndt, Ian-Luca Schmalfeldt