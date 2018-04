Volleyball Landesmeisterschaft U12 Mädchen : Landestitel knapp verpasst

U12-Volleyballerinnen des 1. VC Parchim unterliegen im Endspiel knapp gegen HSG Uni Rostock

von Thomas Zenker

26. April 2018, 23:56 Uhr

Beim Landesmeisterschaftsfinale der U12-Volleyballerinnen in Stralsund reiste der 1. VC Parchim mit zwei Mannschaften an. Die erste Vertretung erwischte einen guten Tag, gab sich erst in einem äußerst spannenden Finale der HSG Uni Rostock geschlagen und wurde Vizelandesmeister. Nachdem die Zuschauer neun Stunden lang tollen Volleyball von den jüngsten Turnierspielerinnen des Landes gesehen haben, fiel um 19 Uhr die Hallentür ins Schloss. Spannende Spiele, lange Ballwechsel und viele Tie-Breaks ließen den Tag endlos erscheinen.

Die jüngeren Spielerinnen der zweiten Parchimer Mannschaft von Trainerin Kathrin Rathsack verfolgten in diesem Turnier das Ziel, einen soliden Spielaufbau umzusetzen und Spielerfahrung zu sammeln. Im ersten Spiel gegen den Schweriner SC waren auch schon schöne Ballwechsel zu sehen, aber die körperliche Überlegenheit der Gegner gaben den kleinen VC-Mädels noch keine allzu großen Chancen und das Spiel ging mit 16:25 und 10:25 verloren. Auch die beiden nächsten Spiele verliefen ähnlich. Durch Verletzungen zweier Spielerinnen war das Team zusätzlich geschwächt. Auch wenn am Ende nur der letzte Platz zu Buche stand, hatten die Mädchen als Team gut zusammen gehalten und ihr Tagesziel erreicht.

Die Spielerinnen der ersten Parchimer Mannschaft um Trainerin Relana Derrath starteten ziemlich unkonzentriert ins Turnier. Nach dem Verlust des Auftaktsatzes (18:25) fand das Team zu seiner Form und konterte mit einem 25:14-Erfolg. Letztlich unterlagen die Parchimerinnen im ersten Vorrundenduell der HSG Uni Rostock im Tie-Break mit 14:16. Das Spiel gegen den 1. VC Stralsund verlief ähnlich. Die Trainerin hatte es an diesem Tag nicht leicht, die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Der Spielsieg nach erneutem Tie-Break gehörte dann aber den Mädels vom VCP. Das dritte Vorrundenspiel gegen den SC Neubrandenburg II gewannen die Mädels 2:0 (25:15, 25:20).

Der Gegner im Halbfinale war der SC Neubrandenburg I. Parchim unterlag im ersten Satz 19:25, kämpfte sich im zweiten zurück 25:18 und entschieden den Tie-Break für sich. Im Finale traf der 1. VC Parchim zum zweiten Mal an diesem Tag auf die Uni-Mädels aus Rostock. Es war schon 18 Uhr und die Anstrengung des langen Hallentages war den Mädels in die Gesichter geschrieben. Es begann ein wahrer Krimi um den Titel. Am Ende reichten die Kräfte der Parchimerinnen nicht zum großen Wurf. Mit 21:25 und 23:25 unterlag Parchim knapp. Nach einer kleinen Verschnaufpause konnten sich die VCP-Mädels über den Vizetitel richtig freuen und stolz auf eine geschlossene Mannschaftsleistung sein.