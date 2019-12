Handball Verbandsliga Männer : Klaren Sieg zum Jahresabschluss eingefahren

SC Matzlow-Garwitz nach 32:26-Sieg in Crivitz im Spitzenkampf der Staffel West gut im Rennen

von Thomas Zenker

09. Dezember 2019, 00:00 Uhr

In der Handball Verbandsliga stand für die Verbandsliga-Handballer des SV Matzlow-Garwitz beim Tabellenvierten SV Crivitz nur ein Sieg zur Debatte. Denn wenn das Team weiter oben mitzuspielen will, müssen auch auswärts die Punkte geholt werden. Trainer René Schlie warnte vor der Partie seine Spieler, die Crivitzer nicht zu unterschätzen. Das taten die Lewitz-Männer und fuhren im letzten Punktspiel des Jahres einen klaren 32:26-Sieg ein, Tabellenspitze verteidigt.

Von der ersten Minute an ging es in der Sporthalle der Regionalschule heiß her. Keine der beiden Mannschaften konnte sich entscheidend absetzten. Vor allem der Crivitzer Torhüter zeigte zu Beginn des Spiels eine bärenstarke Leistung, an der sich die Matzlower oft die Zähne ausbissen. Erst nach einer doppelten Zeitstrafe auf Crivitzer Seite gelang es den Gästen bis zur Halbzeitpause einen komfortablen 18:12-Vorsprung zu erkämpfen.

In der zweiten Spielhälfte konnte vor allem Christoph Kirchner, der insgesamt zehn Tore warf, eine starke Leistung abrufen. Da jetzt auf Seiten der Gäste mehr gewechselt wurde, ging der Spielfaden der Matzlower etwas verloren. Die Crivitzer erkannten ihre Chance und kämpften sich wieder bis auf drei Tore heran (21:24). Gegen Ende der Partie hatten die Lewitzer-Männer die deutlich besseren Kraftreserven. Die nun konditionell nachlassenden Crivitzer konnten den schnellen Konterangriffen der Gäste nichts mehr entgegen setzen, sodass Matzlow-Garwitz das Spiel mit 32:26 gewann.

Nach einer vierwöchigen Spielpause über den Jahreswechsel geht es für die Matzlow-Garwitzer am 11. Januar 2020 (Anpfiff: 16 Uhr) mit dem Spitzenduell beim Tabellennachbarn TSV Bützow weiter. Ob der TSV dann Spitzenreiter oder Zweiter ist, entscheidet sich am Sonnabend nach dem Punktspiel der Bützower bei der TSG Wittenburg. Den 11. Januar sollten sich die Anhänger der Matzlow-Garwitzer jedoch schon mal vormerken. Der Verein hat geplant, einen Bus zu organisieren, damit Fans die Möglichkeit haben, mit der Mannschaft nach Bützow zu fahren und ihr Team zu unterstützen. Interessenten können sich unter der E-Mail Adresse chris.kir@icloud.com für die Fan-Fahrt melden.





Matzlow-Garwitz: Kipcke, Gores; Kautz 5, Cl. Kirchner 4, C. Hochmuth, Eickhorst 2, Schmidt 1, Ch. Kirchner 10, Voltin, Rogmann, Fitz 5, M. Hochmuth 5, Froese, Seyer; 7m: Crivitz 8/5 , MaGa 2/2; 2min.: Crivitz 5 , MaGa 6