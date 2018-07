Groß Niendorfer Bogenschützenverein : Jubiläums-Jagd mit Feueralarm

Bogenschützen kämpften beim 20. Waldseeturnier um Landestitel und DM-Quali-Punkte / Feldbrand am Sonnabend gefährlich nahe

von Thomas Zenker

01. Juli 2018, 23:36 Uhr

„Im letzten Jahr sind wir hier im Schlamm gerutscht“, erinnert sich Heike Gebheim, als sie mit ihrer Vierergruppe nach dem ersten Abschnitt des Parcours rund um den Wamckower See auf dem Weg runter zum Verpflegungspunkt war. Sie ist seit Jahren Mitglied im Groß Niendorfer Bogenschützen-Verein, der am Wochenende das 20. Jubiläum seines Waldseeturnieres feierte – und zwar bei bestem Sommerwetter. Im Vorjahr wurde sie mit 443 Punkten Landesmeisterin in der Altersklasse Ü40. Auch in diesem Jahr bekam sie die Goldmedaille, diesmal mit 431 Zählern.

Mehr als 130 Teilnehmer waren aus allen Ecken des Nordostens der Republik angereist. Sie absolvierten am Sonnabend die Waldrunde mit 28 Zielen (+ 4 Sonderziele), alles 3D-Modelle von Tieren. An diesem ersten Turniertag hatte jeder Schütze maximal drei Pfeile pro Ziel zur Verfügung. Am Sonntag wurde die Jagdrunde gelaufen. Da musste der erste Pfeil sitzen, denn mehr Versuche gab es dabei nicht. Die Teilnehmer aus Mecklenburg-Vorpommern schossen um die Landesmeisterschaft des Norddeutschen Bogensportbundes. Außerdem hatten alle Teilnehmer die Möglichkeit, die Norm für die Qualifikation zur Deutschen 3D-Meisterschaft zu schaffen und damit das Ticket nach Hinzweiler in Rheinland-Pfalz (8./9. September) zu lösen.

Wegen der vielen Starter musste Turnierleiter Sven Posekardt bei der Einteilung der Gruppen eine „Wartegruppe“ aufstellen. Das hieß, 32 Gruppen (bei 32 Zielen) starteten gleichzeitig in den Parcours, die 33. stieg nach dem ersten Stationswechsel ein. Genau in dieser Gruppe war Heike Gebheim Ergebnis-Schreiberin, gemeinsam mit Birgit Krüger von der Schützengilde Templin. „Weil der Wettkampf so hoch angebunden ist, schreiben immer zwei Teilnehmer der Gruppen die Ergebnisse auf“, erklärt Gebheim. Das erste Ziel, das ihre Gruppe anlief war ein Rehbock, der genau vor dem kleinen See platziert war. „Das Ziel ist super gestellt“, sagt Ulrich Höhne, der Dritte im Bunde, der aus dem Elbsandsteingebirge angereist war und für die Rathener Bogengilde an den Start ging. „Ich komme sehr gerne nach Mecklenburg“, schwärmt er für Natur und Leute im Norden bei seinem zweiten Turierbesuch.

Reinhard Schramm (Templin) komplettierte die Parcours-Gemeinschaft. Er wollte sich nicht unter Druck setzen, aber die Quali zur DM hatte er noch nicht in der Tasche. „Vielleicht klappt es ja bei diesem Turnier“, sagte er zu Beginn völlig entspannt. Gestern nach der Auswertung fiel ihm ein Stein vom Herzen, die erreichten 542 Punkte passten. Und das, obwohl alle Teilnehmer am ersten Tag richtig Stress bekamen. Die meisten hatten gerade etwas mehr als die Hälfte des Parcours geschafft, da gab es Feueralarm – Feldbrand in der Nähe. Das gesamte Terrain wurde innerhalb weniger Minuten geräumt. Nach etwa zweieinhalb Stunden gab es Entwarnung und das Turnier wurde fortgesetzt. „Uns war schon ganz schön mulmig, als der Qualm und das laute Knacken näher kam“, so Heike Gebheim. Bei der gestrigen Siegerehrung dankten die Sportler dem Zölkower Wehrleiter stellvertretend für die Einsatzkräfte mit einem Spendentopf, den sie am Vorabend spontan gefüllt hatten.

Die Groß Niendorfer stellten zwei Turniersieger in der Jagdbogen-Klasse. Henry Jandt (628 Punkte) freute sich riesig über den Sieg in der Altersklasse Ü45 und Hugo Brandt (451) in der Ü65. Die vielen Helfer des Vereins hatten wieder ganze Arbeit geleistet und den Teilnehmern ein bestens organisiertes Turnierwochenende geboten. Nächstes Jahr geht es weiter.