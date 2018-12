MV Mecklenburgring Parchim : Hannah driftet von Sieg zu Sieg

Parchimer Talent fühlt sich auf der Speedway-Maschine wohl / Schon Titel in Norddeutschland und Dänemark erkämpft

von Thomas Zenker

26. Dezember 2018, 23:32 Uhr

„Kids hart am Limit! Vollgas, meist ohne Bremsen, Rad an Rad, Ellenbogen an Ellenbogen um die Kurve, vier Runden lang“. Das ist das Motto der Drift Kids des MC Mecklenburgring Parchim. Mitten drin in einer Sportart, die für die „harten Jungs“ gemacht ist, dreht Hannah Grunwald ihre Runden. Die elfjährige Parchimerin sitzt mittlerweile auf einer 85-ccm-Maschine und fährt nur selten am Hinterrad ihrer Kontrahenten, sondern vorne weg. Und das tut sie nicht nur in Norddeutschland bei den Meisterschaften, sondern auch in Dänemark, wo sie bei der Team-Meisterschaft mitmischt. Gerade mal sechs Jahre alt, also im Frühjahr 2014, da stieg sie ein erstes Mal bei den Parchimer Kidsgames auf die PW50, ein Kinder-Motorrad, und sammelte erste Rennerfahrung. Hannah sitzt jetzt quasi ihr halbes Leben auf der Speedwaymaschine und hat richtig Bock darauf, dran zu bleiben und einmal auf das große 500er -Motorrad umzusteigen.

Im Herbst 2013 packte Hanna Grunwald das Speedway-Fieber. „Wir waren bei einem Rennen in Parchim im Fahrerlager und da stand so ein kleines Pocket-Bike“, erinnert sich Vater André Grunwald. Das war aber nicht genug. Es dauerte nicht lange und sie wollte unbedingt auf die PW50-Maschine. Also wurde Hannah Mitglied bei den Drift Kids des MCM Parchim. Ihr Jugendtrainer Christian Seliger musste gar nicht viel erklären: „Hannah hat einfach Talent“, war schnell klar. Der Rückhalt für dieses nicht gerade alltägliche Hobby der Tochter war in der Familie Grunwald sofort da.

