Tischtennis Bezirksmeisterschaften : Favoriten setzten sich durch

Tischtennis-Kids vom Sportclub Parchim holen sechs Titel bei den Bezirksmeisterschaften in Schwerin

von Onlineredaktion SVZ

20. November 2018, 23:19 Uhr

Am Wochenende standen für für die Tischtennis-Kids des SC Parchim die Bezirksmeisterschaften auf dem Plan. Gespielt wurde in den Altersklassen Schüler C bis Jugend. Da die ersten drei Plätze gleichzeitig die Qualifikation für die Landesmeisterschaften bedeuteten, war für Spannung gesorgt.

Die Parchimer Mädchen udn Jungen holten sechs Titel für den SC Parchim. Jetzt heißt es für alle Platzieren beim Training richtig Gas zu geben, um dann bei den Landesmeisterschaften im Dezember in Zinnowitz weitere gute Ergebnisse einzufahren.

