59. Parchimer Querfeldeinrennen : Diesmal war der Wald „gefegt“

Rund 60 Starter im Sonnenberg / Nach Jubiläums-Veranstaltung im nächsten Jahr ist Schluss

von Thomas Zenker

22. Oktober 2018, 23:09 Uhr

„Gegenüber dem letzten Jahr war das ja heute richtig langweilig“, scherzte Matthias Sellnow nach dem Zieleinlauf auf Rang zwei in der Hobby/Jedermann-Klasse. „Ich brauche nicht mal das Rad putzen“, spricht er den Top-Zustand der etwa 1,3 Kilometer langen Querfeldeinrunde im Sonnenberg an. Im Vorjahr quälten sich hier die Teilnehmer durch matschiges Laub, Regen und Schlamm-Massen. Diesmal machte das Herbstwetter nur noch mehr Freude aufs Cross-Fahren.

An den Start gingen knapp 60 Radsportler in den Altersklassen U11 bis Senioren IV. Den Renntag eröffneten die Mädchen und Jungen der Altersklassen U11 und U13, die gemeinsam starteten und eine bzw. zwei Runden als Crosslauf vor sich hatten. „Auf dem Rad ist es für die Jüngsten noch zu gefährlich“, begründet Parchims Vereins-Chef Rolf Gramm die Wettkampfregel. Ab der U15 stiegen die 14 Teilnehmer aufs Rad. Dass mehr als die Hälfte der Starter Kinder und Jugendliche waren, ist der Tatsache geschuldet, dass das Parchimer Rennen der Auftakt zum Schüler-Cup des Landesradsportverbandes war. In vier der sechs Jugendklassen hatten die Radrenner des PSV 90 Neubrandenburg die Nase vorn. Im Feld der U13-Jungen erwies sich Lenn Kühnert vom SV Siggelkow als Bester. Sein Teamkamerad Lutz Hastädt kam als Dritter ins Ziel. Und bei den U11-Mädchen holte sich die Greifswalderin Henrike Rahhausen den Sieg vor Hanna Schmidt (Siggelkow).

In der Hobby/Jedermann-Klasse gingen elf Männer und eine Frau ins Rennen. „Es ist hier so eine schöne Veranstaltung. Schade, dass keine weiteren Frauen dabei sind“, sagt Angela Rahn (PSV Eutin), die ihre fünf Kilometer in 21:23 Minuten absolvierte. Bei den Männern gewann der Dassower Lukas Kuntermann den Zweikampf an der Spitze gegen den gebürtigen Parchimer Matthias Sellnow. Der Sieger des Eliterennens 2006 war mit dem zweiten Platz nicht ganz zufrieden. Den holte er schon m Modder-Rennen im Vorjahr und hatte eigentlich einen „Heimsieg“ im Visier. Das Parchimer Rennen war in diesem Jahr wieder einmal international. Als Fünfter der Hobby-Fahrer kam Marc Griffol ins Ziel. Der Spanier ist Mitglied beim FC Barcelona. Im Jahr 2004 gab es an gleicher Stelle einen dänischen Elite-Sieg durch Sören Söby Jörgensen.

Die Geburtsstunde des Parchimer Querfeldeinrennen war 1959. Erster Sieger des Hauptrennens war der Parchimer Gerhard Genkel. Nächstes Jahr soll nun die Ära der Veranstaltung mit der 60. Auflage beendet werden. Einer, der die Renn-Geschichte von der Pike auf mitgeschrieben hat, ist Horst Serwitzki. Der Parchimer notierte auch diesmal Zeiten und Platzierungen als Kampfrichter. Das Timing passt übrigens genau: Im Jahr des Querfeldein-Jubiläums feiert Horst Serwitzki seinen 80. Geburtstag. Vielleicht wird das ja die Radsport-Party des kommenden Jahres im Sonnenberg.