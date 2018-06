Leichtathletik : Comeback nach Verletzung geglückt

von Onlineredaktion SVZ

28. Juni 2018, 23:50 Uhr

Im vorpommerschen Jatznick, fast an der polnischen Grenze, ging es beim 12. scn energy Lauf im Kampf um weitere Punkte im Laufcup MV. Die Herren im Rentenalter brauchten diesmal „nur“ die 7,5-Kilometer-Strecke zu bewältigen. Hier gab es ein Comeback des für den LSV Güstrow startenden Parchimers Günter Wolf. Den ganzen Winter und das Frühjahr über laborierte der 77-Jährige an Verletzungen, konnte dann schon wieder trainieren aber kam nicht in die Form, die sich der ehrgeizige Senior vorstellte. In Jatznick war er endlich wieder am Start und fuhr nach 38:27 Minuten den ersten Sieg des Jahres ein. Am Sonntag wird die Laufcup-Serie mit dem Karl-Krull-Gedenklauf in Steinhagen fortgesetzt, bevor es dann eine zweimonatige Sommerpause gibt, die nur durch den Poeler Abendlauf am 11. August unterbrochen wird.