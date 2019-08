1. Volleyball Club Parchim : Baggern wie die Profis

„SSC on Tour“ in Parchim / Volleyball-Kinder trainieren zwei Stunden mit Bundesligaspielerinnen

von Thomas Zenker

27. August 2019, 00:00 Uhr

Vier Volleyball-Profis des Schweriner SC und zwei Trainer machten jetzt bei der Aktion „SSC on Tour“ Station in der Fischerdammhalle. Gespannt auf das was da kommt, warteten die 24 Mädchen und ein Junge aus der Nachwuchsabteilung des 1. VC Parchim auf ihre Gäste. Und sie wurden nicht enttäuscht. Zwei Stunden lang beschäftigten sich die beiden SSC-Co-Trainer Paul Sens und der Norweger Martin Frydnes mit den Kindern. Dehnung und Techniktraining meisterten die Sieben- bis 14-Jährigen klasse. „Hier wird sehr gute Arbeit geleistet“, loben die beiden das VCP-Trainerteam und forderten einen Teil der Mädels gleich mal mit einigen komplexeren Übungen heraus.

„Well done, okay ... “ motivierten auch die beiden Amerikanerinnen Lauren Barfield und McKenzie Adams ihre Nachmittags-Schützlinge. Lea Ambrosius hatte sich die Jüngste in der Runde, Mia – sieben Jahre, ausgesucht und mächtig Spaß ihr das Baggern und Pritschen beizubringen. Genauso SSC-Neuzugang Romy Jatzko, die mit den Jüngeren gerade Aufschläge übte. Es sah schon lustig aus, wenn sich die 1,90-m-Profis zu den Volley-Küken runter beugten, um etwas zu erklären. „Unsere Kleinen sind heute so lieb und konzentriert“, freut sich auch Parchims Trainerin Kathrin Rathsack über den tollen Nachmittag. Nach dem Trainingsprogramm löcherten die Mädels ihre Vorbilder noch mit vielen Fragen und nahmen natürlich Autogramme mit nach Hause.