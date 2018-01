SV Einheit 46 Parchim : Badmintonspieler in neuem Outfit

von Thomas Zenker

25. Januar 2018, 23:43 Uhr

Bei Badminton-Abteilungsleiter Karl-Heinz Brockmann war die Freude groß, als die von AO Design und Dr. Klein Baufinanzierung gesponserten Trikots zum Trainingsauftakt an die Kinder und Jugendspieler des SV Einheit Parchim übergeben wurden. Sie trainieren donnerstags von 16 Uhr bis 18:30 Uhr unter professioneller Anleitung in der Städtischen Sporthalle. Das Training für die Erwachsenen findet montags um 18:30 Uhr im Tennis- und Badminton-Center in der Ziegendorfer Chaussee statt. „Badminton ist ein Sport für jedes Alter und jeden Leistungsstand“, betont Brockmann. Neben der sportlichen Betätigung ist auch das Vereinsleben ein wichtiger Bestandteil der Badminton-Familie. Dazu gehört u. a. die Weihnachtsfeier und zuletzt ein Jahresabschluss-Turnier in der Sporthalle Marnitz mit Goldberger Sportfreunden. Zum ersten Mal nahm ein gemischtes Team Ende letzten Jahres am Eisstockschießen auf dem Parchimer Schuhmarkt teil. Interessierte können sich jederzeit bei Abteilungsleiter Karl-Heiz Brockmann (0170 9851954) für ein Schnuppertraining anmelden.