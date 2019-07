Leichtathletik : Zwei faire Konkurrentinnen

Beate Paul und Annett Zotke messen sich schon seit ihrer Kindheit – erst als aktive Leichtathletinnen, jetzt als Trainerinnen

von Thomas Willmann

16. Juli 2019, 00:00 Uhr

Da sage noch einer, der Sport schaffe keine Verbindungen. Beate Paul (47 Jahre) und Annett Zottke (46) kennen sich schon seit Kindertagen. „Das ging als 8-Jährige 1981 bei den Kinder- und Jugendspartakiaden des Kreises Hagenow in Lübtheen los.“ Als talentierte Leichtathletinnen. Paul startete für Zarrentin, Zottke für Boizenburg. „Wir waren immer sehr faire Konkurrentinnen.“ In der Folge trafen beide regelmäßig aufeinander, auch in Trainingslagern, die von den Leistungszentren des Kreises organisiert wurden. Drei- bis viermal die Woche wurde trainiert. „Beate war immer einen Tick besser“, gibt Annett neidlos zu. Was ein Grund dafür war, dass man sich mit etwa 13 Jahren ein bisschen aus den Augen verlor. Da wechselte Paul an die Sportschule, die KJS, nach Schwerin, wo sie ihre sportliche Karriere noch intensiver verfolgte und viele Erfolge feierte.

Ein Wiedersehen gab es erst 2010. Und wo anders sollte das passieren als bei einem Leichtathletik-Wettkampf. Genauer gesagt bei den Kinder- und Jugendsportspielen in Ludwigslust. Nicht als Aktive, sondern als Trainerinnen. „Das war schon ein echtes Aha-Erlebnis. Wir haben uns erst einmal in den Arm genommen.“ Paul stieg damals beim TSV Empor Zarrentin als Übungsleiterin ein, zum einen, um Heike Kullak zu unterstützen, zum anderen, um Tochter Luisa fachlich zu begleiten. „Wenn Luisa wirft, ist es, als ob du da stehst“, spricht Annett Zottke schmunzelnd von einer verblüffenden Ähnlichkeit im Bewegungsablauf. „Als ich angefangen habe, bestand die Trainingsgruppe der Jüngeren aus vier Kindern, inzwischen sind es etwa 35, im Alter von 6 bis 15 Jahren“, freut sich Beate Paul über eine positive Entwicklung. Auch aus Sicht von Annett Zottke ist es trotz der schwieriger Trainingsbedingungen, mit denen beide zu kämpfen haben, in der Leichtathletik wieder aufwärts gegangen. Sie ist beim SV Tessin/Zahrensdorf „gelandet“, betreut dort eine ähnlich große Trainingsgruppe in einer Altersspanne von 6 bis 19 Jahren.

„Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir uns sehen. Es gibt immer einiges zu erzählen und auszutauschen.“ Als nächste Gelegenheit bieten sich da wohl die Herbstmeisterschaften am 21. September an, bei denen sich die Leichtathletik-Talente der Region erneut im Ludwigsluster Stadion messen. Zu den weiteren fixen Terminen zählen die ebenfalls vom Kreisleichtathletikverband (KLV) alljährlich organisierten Mehrkampf- und Einzelentscheidungen der Kinder- und Jugendsportspiele sowie das Hallenmeeting als sportlicher Jahresabschluss.