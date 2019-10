Fussball : SG03 festigt Spitze in der Landesklasse

Ludwigslust/Grabow dreht in zweiter Halbzeit gegen Wittenburg auf

von Thomas Zenker

28. Oktober 2019, 00:00 Uhr

Torhungrig präsentierte sich am 10. Spieltag der Landesklasse die SG03 Ludwigslust/Grabow zu Hause gegen den Wittenburger SV. Nach der 2:1-Führung zur Pause drehte der Gastgeber auf und traf noch fünf Mal zum 7:1-Endstand. Dabei fielen vier Treffer innerhalb von elf Minuten (67. bis 78.). Erster Platz, bisher die meisten Tore der Liga erzielt und immer noch ungeschlagen – diese Bilanz der Ludwigslust/Grabower kann sich wirklich sehen lassen.

Im zweiten Kreisderby der Staffel holte der SVF Neustadt-Glewe beim 4:2 (2:0) drei Zähler in Zarrentin und ist jetzt nur noch einen Punkt vom Nichtabstiegsplatz entfernt.

Die Sonntagspiele der BSG Empor Grabow und von Eintracht Ludwigslust gingen jeweils mit 0:2 verloren. Die BSG musste sich zu Hause gegen den Vorletzten Testorf Upahl durch Gegentreffer kurz nach der Pause und in der Schlussphase geschlagen geben, bleibt aber weiter im Mittelfeld platziert (6.). Die Ludwigsluster Eintracht rutscht nach der Niederlage in Gadebusch weiter in den Tabellenkeller (13.). Bei einem genauen Blick in die Tabelle heißt das aber noch gar nichts. Zurzeit trennen den 14. der Staffel, Wittenburger SV, nur vier Punkte vom Fünften, TSG Gadebusch.