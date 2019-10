Fussball-Landesklasse : Schöne Tore auf dem „Acker“

Fußball-Landesklasse IV: Tabellenführer SG 03 Ludwigslust/Grabow setzt sich auf schwer bespielbarem Brüsewitzer Platz klar durch.

von Thomas Willmann

21. Oktober 2019, 00:00 Uhr

Auch die katastrophalen Verhältnisse auf dem Brüsewitzer Trainingsplatz konnten die SG 03 Ludwigslust/Grabow nicht stoppen. Der Tabellenführer setzte sich beim Aufsteiger souverän mit 7:2 durch. „Ich weiß auch nicht, wie die Jungs das auf diesem ,Acker’ gemacht haben, aber alle Tore waren schön herausgespielt“, lobte Trainer Ricardo Hagedorn seine Spieler.

Mit einem wuchtigen Kopfball eröffnete Kapitän Lasse Baerwinkel den Torreigen (3.). Wenig später schloss Marc Thore Schulz eine gute Einzelleistung zum 2:0 ab (8.). Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer (13.) resultierte aus einer ganzen Fehlerkette im Anschluss an einen Freistoß. Doch Steffen Kretschmer stellte schnell wieder den Zwei-Tore-Abstand her (22.) und Schulz erhöhte mit sattem 20-m-Schuss auf 4:1 (25.). Ein etwas umstrittener Handelfmeter (25.) brachte die Gäste nicht aus dem Konzept. Kurz vor der Pause wurde es „brasilianisch“. Welliton da Silva spielte auf engstem Raum drei Abwehrspieler und den Torwart aus – 5:2 (42.).

In der zweiten Halbzeit war in erster Linie Fehlervermeidung angesagt. Es reichte aber noch zu Ole Baerwinkels 6:2 (63.) und dem 7:2-Schlusspunkt durch den kurz zuvor eingewechselten David Stahl (70.). Dabei verdiente sich SG 03-Keeper Martin Jastram mit langem Abschlag einen Assist.



Wittenburger SV – BSG Empor Grabow 3:1





Erleichterung war die vorwiegende Reaktion im Wittenburger Lager, nachdem man sich durch den Sieg gegen Empor Grabow etwas Luft verschaffen konnte. Aus einer sicheren Abwehr schnell den Abschluss suchen, lautete die Devise. Das klappte sowohl beim 1:0 durch Lorenz Kloidt (11.), als auch beim 2:0, das Ricardo Schlichting nach Kopfballverlängerung von Kloidt mit einem Heber über den Empor-Keeper erzielte (29.). Die Gäste waren spielerisch besser, aber nur nach Standards wirklich torgefährlich. So ging dem Anschlusstreffer ein Freistoß voraus (31.). Auf der anderen Seite sorgte Dennis Steuwer mit leicht abgefälschtem Freistoß für das 3:1 (41.).

Weitere Tore fielen nicht. Die Grabower blieben zwar überlegen, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Der WSV seinerseits spielte seine Konter nicht gut aus.



FSV Testorf/Upahl – TSV Empor Zarrentin 1:3







Eintracht Ludwigslust – SV Warsow 7:1





Es war ein schweres Stück Arbeit, bis die Zarrentiner den nächsten Dreier perfekt gemacht hatten. Marten Niehus brachte Empor mit platziertem 16-m-Schuss in Führung (13.). Beim 2:0 stand Tobias Mitzlaff goldrichtig und brauchte nach einer langezogenen Flanke praktisch nur noch den Fuß hinzuhalten (44.). Der Aufsteiger hatte seine beste Phase nach dem Seitenwechsel. Nach einem Pfostenschuss und mehreren guten Paraden von Empor-Keeper Christopher Muuß war es in der 70. Minute passiert. Aus spitzem Winkel schlug der Ball sehenswert zum 2:1 ein (70.). Dass trotzdem keine große Spannung mehr aufkam, lag an der postwendenden Zarrentiner Antwort. Daniel Rotermanns 3:1 nur eine Minute später kam der Spielentscheidung gleich.Trotz des am Ende klaren Sieges zeigten sich die Ludwigsluster Eintracht-Trainer mit der Art und Weise, wie das 7:1 zu Stande kam, nicht zufrieden. Nach gutem Beginn und der frühen Führung von Jacob Wickborn (6.) habe die Mannschaft das Fußballspielen eingestellt. „Da hat gar nichts mehr gestimmt. In den Köpfen ging es wohl nur noch um die Höhe des Ergebnisses“, ärgerte sich Marcel Klein.

In der Kabine fielen deutliche Worte. Wirklich besser wurde es aber erst, nachdem der Abwehrchef der Eintracht, Florian Matuschek, beim Stand von 2:0 (Hannes Seifert/50.) mit Gelb/Rot vom Platz gestellt worden war (54.). In Unterzahl fand der Aufsteiger zu seiner spielerischen Linie zurück und nahm die Warsower regelrecht auseinander. Das Schlusslicht war ohne Wechselspieler angereist und offenbarte zunehmend konditionelle Probleme. Für ein Kuriosum sorgte Eintracht-Kapitän Wickborn, der innerhalb weniger Minuten erst das 3:0 markierte (56.) und wenig später per Kopfball den Warsower Ehrentreffer erzielte (62.). Nico Trelewska (80.) und vor allem Danny Schlegel (76./79./ 90.) taten dann in der Schlussphase noch etwa für das Torverhältnis der Eintracht.



SVF Neustadt-Glewe – TSG Gadebusch 0:4





Die Neustädter rutschen langsam immer weiter in den Tabellenkeller ab. Die Leistung, die die Mannschaft bei der Heimniederlage gegen die TSG Gadebusch ablieferte, wurde aus dem Umfeld des SV Fortschritt als „unterirdisch“ eingestuft.

Vielleicht wäre das Spiel anders verlaufen, wenn David Knäuer auf Vorarbeit von Michel Waack das 1:0 nicht kläglich vergeben hätte (10.). Auf der anderen Seite entwickelte sich Christian Lierow mehr und mehr zum Dreh- und Angelpunkt des Gadebuscher Spiels, sorgte mit zwei Toren (29. und 38.) für die 2:0-Pausenführung der Gäste. Ihn bekamen die Neustädter auch im weiteren Spielverlauf nicht in den Griff. Ein Aufbäumen gegen die drohende Niederlage war in der zweiten Halbzeit nicht zu erkennen. Stattdessen baute die TSG ihren Vorsprung noch zu einem deutlichen 4:0 aus (69. und 90.+2).