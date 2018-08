Speedway : Rasante Drifts unter Flutlicht

Im Ludwigsluster Motodrom wird am Sonnabend der Karl-Heinz-Podeyn- Gedächtnispokal ausgefahren / Starter aus neun Nationen

von Thomas Willmann

15. August 2018, 23:00 Uhr

Es ist aktuell wirklich nicht leicht, im Speedway ein leistungsstarkes Fahrerfeld zusammenzubekommen. Und doch ist es dem MC Ludwigslust gelungen, für die anstehende zweite Auflage des Karl-Heinz-Podeyn-Gedächtnispokals richtig Qualität in die Lindenstadt zu holen. Unter Flutlicht werden am Sonnabend 16 Fahrer aus neun Nationen ans Startband rollen.

So konnte der MC kurzfristig noch den Gewinner des Ostseepokals vom vergangenen Wochenende, den Australier Jaimon Lidsey, verpflichten. Mit dabei ist außerdem Zdenek Holub. Der 22-jährige Tscheche reist mit der Empfehlung des slowakischen Meisters 2018 an. Der Name Holub ist für eingefleischte Motorsportfans hierzulande kein unbekannter. Sein Vater fuhr einst in der Bundesliga auch für Ludwigslust. Ebenfalls zu beachten sein werden Stanislaw Melnychuk aus der Ukraine und die beiden dänischen Nachwuchsfahrer Emil Engstrom und Kasper Lykke Nielsen, die zum U21-Nationalteam ihres Landes gehören. Von den gemeldeten deutschen Fahrern machte jüngst vor allem Lukas Baumann mit seiner hervorragenden Leistung beim DM-Finale in Güstrow auf sich aufmerksam. Lokalmatador Leon Arnheim wird auf seiner Heimatbahn alles daran setzen, um sich in diesem starken Feld so teuer wie möglich zu verkaufen.

In 20 Rennen, jeder Fahrer hat fünf Auftritte, geht es darum, so viele Punkte wie möglich einzufahren. Auf die vier Punktbesten wartet dann noch eine Zugabe. Sie fahren im 21. Rennen den Pokalsieger aus. Hier gilt: Zieleinlauf ist gleich Platzierung.

In puncto Sicherheit genügt das Motodrom jetzt höchsten Ansprüchen. Dank der Unterstützung durch den Landessportbund und zahlreiche Sponsoren konnte ein neues Airfence-System (Luftsäcke) angeschafft und am Dienstag montiert werden. Dadurch ist die Bahn auch wieder für hochklassige Prädikate wie EM- und WM-Läufe gerüstet.

Der zeitliche Ablauf sieht den Trainingsbeginn für 17 Uhr vor. Die Fahrervorstellung ist für 18.30 Uhr, der erste Rennstart für 19 Uhr geplant. Kinder bis zwölf Jahre genießen freien Eintritt, alle anderen Motorsporfans zahlen 15 Euro.