boxen : Profis sorgen für Premiere im Neustädter Ring

von Thomas Willmann

erstellt am 13.Nov.2017 | 23:00 Uhr

Große Boxveranstaltungen im November in der Neustädter Sporthalle „Zur Kuhdrift“ haben schon Tradition. Dieses Jahr macht da keine Ausnahme. Am kommenden Sonnabend misst sich die inzwischen schon bewährte Kampfgemeinschaft von SV Fortschritt und Eintracht Berlin ab 18 Uhr mit einer Auswahl von Lokomotive Greifswald, verstärkt durch einige Kämpfer aus Rostock. Der Gegner ist nicht zufällig gewählt. Soll doch dieser Abend an Fritz Sdunek erinnern.

