28. Crivitzer Reitturnier : Mit schneller Runde zum Sieg

Medaillengewinner



Leistungsklasse 1-3

1. Bodo Holz (RFV Plau am See) mit Corelli

2. Silvio Stövhase (RFV Crivitz) Clarima B

3. Ronny Sauer (RV Am Petersberg Schwerin-Pinnow) Casablanca Leistungsklasse 4

1. Steffen Kalugin (SPV Sukow) Cookie

2. Angelina Falkenhagen (RFV Redefin) Global Player

3. Janin Holz (RFV Kladrum) Cookies Girl Leistungsklasse 5

1. Annika Lenz (RFV Wessin) Remus

2. Cora Fischer (RFV Wessin) Mathilda

3. Anni-Chalott Schmidt (RV Neu Benthen) Cosima Leistungsklasse 6

1. Joy Ann Grube (RFV Wessin) Pep

2. Marlene Weihs (SPV Sukow) Pelle

3. Marie Behrens (RFV Eldena) Romina