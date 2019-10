Aus den Sportverbänden : Leichtathleten feiern Silberhochzeit

Im Oktober 1994 wurde der Kreisleichtathletikverband Ludwigslust gegründet. Dankeschön-Veranstaltung in der „Alten Wache“.

von Thomas Willmann

22. Oktober 2019, 00:00 Uhr

Den Gründungsmitgliedern und allen zwischenzeitlich sowie aktuell Tätigen einmal „Danke“ zu sagen. Das war der Anlass, aus dem der Vorsitzende des Kreisleichtathletikverbandes (KLV) Ludwigslust-Parchim, Jens Herklotz, nach Ludwigslust in die „Alte Wache“ eingeladen hatte. Der Termin war nicht zufällig gewählt. Der Verband feiert in diesem Jahr Silberhochzeit. Zwar nicht auf den Tag genau, aber immerhin ziemlich nahe dran. Gründungsdatum des Kreisleichtathletikverbandes Ludwigslust war der 7. Oktober 1994. Nach der 2011 vollzogenen zweiten Gebietsreform (Reduzierung der Kreise in MV von zwölf auf sechs) folgte mit etwas zeitlicher Verzögerung die Angleichung hin zum aktuellen Namen. Von den damaligen sieben Gründungsmitgliedern konnte Herklotz an diesem Nachmittag mit Kriemhild Kant zumindest eines begrüßen. Er bedauerte, dass sich viele geladene Gäste aus unterschiedlichen Gründen entschuldigt hatten. Trotzdem wurde es eine gesellige und unterhaltsame Runde.

Der Vorsitzende beschränkte sich auf eine sportlich kurze Begrüßung. Mit einem Glas Sekt oder Saft wurde angestoßen. „Ein viertel Jahrhundert Kreisleichtathletikverband. Das sind 25 Jahre lang tausende Stunden aufopferungsvolle ehrenamtliche Arbeit sehr vieler Beteiligter. Nur dadurch war es möglich, Kindern und Jugendlichen weitere sinnvolle Angebote für ihre Freizeitgestaltung zu machen.“ Herklotz hielt es mit der Redewendung, dass Bilder mehr sagen als tausend Worte, hatte eine aufwendige, knapp einhundertseitige Präsentation vorbereitet, die die Veranstaltung bestens untermalte. Da wurden viele Erinnerungen wach gerufen, angefangen mit dem Gründungsprotokoll von 1994, in der Folge Trainer und Kampfrichter vorgestellt, auf zahlreiche Sportverantstaltungen verwiesen, oder auch noch einmal die bisher größten Erfolge von Kreisleichtathleten aufgeführt.

Eigentlich waren nur zwei Stunden veranschlagt, von 15 bis 17 Uhr. Doch die Zeit verging wie im Fluge. Als die letzten Gäste aufbrachen, war es 21 Uhr geworden. Sie ließen einen rundum zufriedenen Initiator Jens Herklotz zurück: „Ich bin froh, dass dieses Dankeschön, dieser Erfahrungsaustausch so gut ankam und freue mich schon auf den 7. Oktober 2024, wenn wir uns in hoffentlich großer Runde wieder treffen, um dann den 30. Geburtstag unseres Kreisleichtathletikverbandes zu feiern.“